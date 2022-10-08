Bahçeli'den erken seçim iddialarına net cevap: Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023'te yapılacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da MHP Siyaset Okulu açılışına katıldı. Bahçeli burada daha sonra gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtladı.

"HAYDİ SEÇİME GİDELİM DESEK ADAYLARI YOK"

Konuşmasında muhalefet yüklenen MHP lideri, "Haydi seçime gidiyoruz desek. 6'lı masanın adayları yok. Adayların olmadığı yerde gürültünün manası yok. Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran tarihinde yapılacaktır. Erken seçim tartışması yanlıştır. Muhalefet seçim gününü sabırla beklesin." dedi.

"YENİ ANAYASAYA İHTİYAÇ VAR"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına ve CHP'nin sunduğu yasa teklifine de değinen Bahçeli, "Başörtüsü mevzusunu çözmüş olan Türkiye Cumhuriyeti'nde bu konunun sanki çözülmemiş gibi tekrar gündeme taşıması üzücü olmuştur. Bu tartışmayı tamamen sonlandırmak için yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu ortadadır. Hayırlı bir teşebbüs, destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.