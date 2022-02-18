MHP'liler Bayraklı'dan ilçe turlarına başladı (2) - Son Dakika

'ERKEN SEÇİM ARTIK HAYAL OLDU'

Partililerin konuşmalarının ardından yeniden kürsüye çıkarak söz alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, seçim yasası nedeniyle erken seçimin Millet İttifakı için hayal olacağını dile getirdi. Yalçın, "Mart ayında büyük bir ihtimalle seçim yasası geliyor. Mart ayında meclisten geçireceğiz. Zaten bir yıldan önce seçim olmaması gerekir. Yani erken seçim artık hayal oldu. Eski sisteme dönüş diyorlar ama bu o kadar kolay bir hadise değil. Eski sisteme dönebilmek için yıllar lazım. Öyle 10-15 yıl bile yetmez bize göre. Çünkü yeni sistemi biz oturttuk. Eksik olan bazı kanunlar ise bu yıl içerisinde iktidar partisi tarafından hazırlanacak, bizler tarafından desteklenmek ve üzerinde çalışılmak suretiyle kanunlaştırılacak. Her şeyden evvel, rakiplerimizin Anayasa'yı değiştirebilmeleri için 400 oy almaları gerekir. Şu anda 300'ü dahi geçmiş değiller. Halka gitmek yolunu seçerlerse 360'ı toplamaları lazım. Bu da onlar için mümkün değil. Mevcut siyasi partiler içerisinde AK Parti ve MHP'nin bile oyu 360'ın üstünde değil. Seçim yapıldıktan sonra hangi yıl, dönemin sonunda mı bunlar bu sistemi değiştirmeye kalkacaklar? Hangi yıl yaparlarsa yapsınlar, sistemi bu söylediğim engellerden dolayı mümkün değil değistiremezler. Halkı aldatıyorlar. Sistem değişmez. Kararlıyız, değişmeyecektir. Cumhur İttifakı yoluna devam edecektir. 2023 ve sonrası Cumhur İttifakı ve MHP için mükemmel olacaktır" dedi.

Nevra UÇKAÇ/ İZMİR,