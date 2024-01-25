 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
MHP Milletvekili Baki Ersoy, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'a teşekkür etti - Son Dakika
Üye Girişi

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'a teşekkür etti

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, TBMM'de yaptığı konuşmada Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'a ilçeye yaptığı katkılarından dolayı teşekkür etti. Ersoy, Bünyan'ın turizm potansiyelini ve Altun'un çalışmalarını övdü ve önümüzdeki seçimlerde aday gösterilen Selahattin Metin'in projeleriyle Bünyan'ı kalkınmış bir ilçe haline getireceklerini belirtti.

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun\'a teşekkür etti
25.01.2024 - 13:36,
Abone Ol

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı konuşmada, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'a ilçeye yaptığı katkılarından dolayı teşekkür etti.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy TBMM kürsüsünde yaptığı konuşmada Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'a ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ileterek; "Seçim bölgemde bulunan Kayseri'mizin merkezine 38 kilometre mesafede bulunan dokuma halısı, her derde deva gilaburu bitkisi, doğası ve tarihi dokusuyla birlikte şehrimizin gelişmeye açık en potansiyel ilçelerinden olan Bünyan'ımızdan bahsetmek istiyorum. Bünyan, Kayseri'nin ve ulaşılabilir ilçelerinin başında gelmektedir. Kayseri; ülkemizde Selçuklu izlerinin en yoğun görülebileceği şehirdir. Geçmişi 1000'li yıllara kadar giden Bünyan'ımızın tarihsel arka planı oldukça güçlüdür. Bünyan; muhteşem Selçuklu kervansaraylarına ev sahipliği yapmaktadır. Bünyan'ın yeşil olmasına vesile olan Pınarbaşı suyu, aynı zamanda Bünyan'ı ziyaret eden misafirlerin keyifle zaman geçirdiği mesire alanlarına sahiptir. Turizm severlerin yeni ilgi odağı yeşil Bünyan; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde Bünyan Kayabaşı Cam Terası misafirlerin beğenisine sunulmuştur. Kayabaşı Cam Teras, açıldığı 6 aylık zaman diliminde yarım milyona yakın ziyaretçiyi misafir etmiştir. Bu çok ciddi bir rakamdır. Bu veriler aslında bölgenin turizm potansiyelini ve insanlarımızın turizm alanlarındaki merakını da ortaya koymaktadır. Bünyan'ımız; Kayseri'de bulunan diğer 16 ilçe olduğu gibi Cumhur İttifakı belediyelerinin uhdesinde olan ilçelerimizden bir tanesidir. 2019 yerel seçimlerinde oyların büyük bir çoğunluğunu alarak Cumhur İttifakı Bünyan Belediye Başkanı seçilen ve bu dönem aday gösterilmeyen Özkan Altun Başkanımıza mütevazi, çalışkan ve özverili çalışmalarından ve Bünyan'ımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki mahalli idareler seçimleri için partimiz Milliyetçi Hareket Partisi'nden Cumhur İttifakı Bünyan Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Selahattin Metin Başkanımızın projeleriyle ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'ın yeşil Bünyan'ımızı sanayi ve turizm merkezi haline getirebilmek için destekleriyle genelden yerele çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle uygulayacağız. Bünyan'ımızı bölgenin en kalkınmış ilçe merkezlerinden biri haline Allah'ın izniyle getireceğiz" ifadleerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Baki Ersoy, Bünyan, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Milletvekili Baki Ersoy, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'a teşekkür etti - Son Dakika


19:57
Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
19:49
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01
Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53
Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü

Son Dakika
19:57 Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
19:49 Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01 Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53 Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36 Uganda'da açlıktan ölen insanlara ''aptal'' diyen bakan tepki çekti
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 20:02:01. #1.13#
SON DAKİKA: MHP Milletvekili Baki Ersoy, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun'a teşekkür etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement