MHP Milletvekili Özyavuz'dan engelli kadına hediye

Sema Uladı kendisine akülü araç hediye eden Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz' a teşekkür etti. - ADIYAMAN

Geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, 'Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' programı çerçevesinde ziyaret ettiği Gölbaşı ilçesinde Sema Uladı isimli engelli bir kadın akülü araç talebinde bulundu. Milletvekili Özyavuz, engelli kadının isteğini geri çevirmeyerek Kurban Bayramı hediyesi olarak akülü araç gönderdi.

Kaynak: İHA

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