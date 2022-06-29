MHP Milletvekili Özyavuz'dan engelli kadına hediye - Son Dakika
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MHP Milletvekili Özyavuz'dan engelli kadına hediye

29.06.2022 11:44
MHP Milletvekili Özyavuz'dan engelli kadına hediye

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kendisinden akülü araç isteyen engelli kadına akülü araç hediye etti.

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kendisinden akülü araç isteyen engelli kadına akülü araç hediye etti.

Geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, 'Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' programı çerçevesinde ziyaret ettiği Gölbaşı ilçesinde Sema Uladı isimli engelli bir kadın akülü araç talebinde bulundu. Milletvekili Özyavuz, engelli kadının isteğini geri çevirmeyerek Kurban Bayramı hediyesi olarak akülü araç gönderdi.

Hediyeyi MHP Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kaygusuz ve Gölbaşı İlçe Başkanı Mustafa Çırakoğlu teslim etti.

Sema Uladı kendisine akülü araç hediye eden Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz' a teşekkür etti. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Tragger, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Milletvekili Özyavuz'dan engelli kadına hediye - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Milletvekili Özyavuz'dan engelli kadına hediye - Son Dakika
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