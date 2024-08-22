MHP MYK Üyesi Prof. Dr. Aysun Bay Malatya\'da İstişarelerde Bulundu

Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla Malatya'ya gelen MHP MYK üyesi Prof. Dr. Aysun Bay, çeşitli ziyaretlerde bulunarak istişareler gerçekleştirdi.

MHP MYK üyesi Prof. Dr. Aysun Bay, deprem bölgesi Malatya'da ilk ziyaretini Vali Seddar Yavuz'a yaptı. Malatya Valisi Seddar Yavuz, deprem sonrası şehirde yapılan projeler hakkında Prof. Dr. Aysun Bay'a bilgiler vererek devlet olarak vatandaşlarımızın sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini söyledi. MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök ve il başkan yardımcılarının da katıldığı ziyaretlerde MHP'li Prof. Dr. Aysun Bay ve heyeti daha sonra Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit'i makamında ziyaret etti.

Deprem bölgesinde bilimsel konularda yapılacak çalışmaların ele alındığı ziyarette konuşan Başkan Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilyurt Belediyesi olarak yapılması düşünülen bilimsel çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Bakanlık adına çalışmalar yapmak üzere Malatya'da bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile de görüşen MHP MYK üyesi Prof. Dr. Aysun Bay, yerinde dönüşüm, rezerv alanlar, iş yerleri, konut alanları ve projeler konusunda bilgiler aldı. Bakan Yardımcısı Fatma Varank, devlet olarak hiç kimseyi mağdur etmeyeceklerini belirterek projelerin hızlı bir şekilde tamamlanacağını söyledi. Varank, "MHP böyle bir görevle sizi memleketimize Malatya'ya görevlendirmesi bakanlık olarak bizleri memnun etmiştir. Ayrıca yapılan çalışmaları da MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye rapor olarak takdim edeceği ve destekleri bizim için çok değerlidir. Devlet olarak biz halkımızla sorunları görüşerek çözeceğimizden kimsenin tereddütleri olmasın" dedi.

Prof. Dr. Aysun Bay daha sonra heyet halinde MHP İl teşkilatını ziyaret ederek İl Başkanı Gökhan Gök, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçe başkanları ile birlikte yaptıkları görüşmeleri istişare ederek atılacak adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca Malatya Ülkü Ocaklarını da ziyaret edilerek başkan Turgay Şengönül ile görüşen Prof. Dr. Bay, daha sonra heyet halinde kentte bulunan medya kuruluşları da ziyaret etti.

Son olarak Türk Ocağı Malatya Şubesi'ni de ziyaret eden Bay, burada başkan Nadir Günata ve yönetim kurulu üyeleri ile istişarelerde bulundu. - MALATYA