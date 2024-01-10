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MHP'nin Amasya adayı Bayram Çelik: 'Biraz ter bastı' - Son Dakika
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MHP'nin Amasya adayı Bayram Çelik: 'Biraz ter bastı'

MHP'nin Amasya'da belediye başkanlığı için aday gösterdiği Dr. Bayram Çelik, adaylığının açıklanmasını televizyondan duyduğunu belirterek, 'Biraz ter bastı' dedi. Başkan Çelik, huzurlu bir Amasya'yı geleceğe hazırlamak adına planladıkları üretken belediyecilik projelerini kamuoyu ile paylaşacağını söyledi.

MHP\'nin Amasya adayı Bayram Çelik: \'Biraz ter bastı\'
10.01.2024 - 23:12,
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Adaylığını televizyondan duyan MHP'nin Amasya adayı Bayram Çelik: "Biraz ter bastı"

AMASYA - MHP'nin Amasya'da belediye başkanlığı için aday gösterdiği Dr. Bayram Çelik, adaylığının açıklanmasını televizyondan duyduğunu belirterek, "Biraz ter bastı" dedi.

Önceki başkan Mehmet Sarı'nın genel seçimlerde milletvekili adayı olması sonrası koltuğuna geçtiği Amasya Belediyesi'ni yaklaşık 10 aydır yöneten Belediye Başkanı Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ildeki gazetecilerle bir araya geldi. 31 Mart'ta yapılacak seçimlere aday gösterildiğini televizyondan takip ettiğini anlatan Başkan Çelik, "Biraz şoktayım, heyecanlıyım. İnşallah önce bana, sonra şehre, ülkeye hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Mevla'm neylerse güzel eyler. O düsturla yola çıkıyoruz. Televizyonda haber geçti. Biz var mıyız diye bakarken orada gördük" şeklinde konuştu.

Huzurlu bir Amasya'yı geleceğe hazırlamak adına planladıkları üretken belediyecilik projelerini kamuoyu ile paylaşacağına değinen Çelik, sorularını yanıtladığı gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kaynak: İHA
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