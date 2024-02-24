MHP\'nin Kozcağız Belediye Başkan Adayı Savaş Buyurman, 2019\'da kaybettiği adaya karşı yeniden çıktı

MHP'nin Kozcağız Belediye Başkan Adayı Savaş Buyurman, 2019 yerel seçimlerinde kaybettiği adaya karşı yeniden çıktı. 19 oyla kaybeden Başkan Adayı Buyurman, bir kez de kendisine şans verilmesini istedi.
2019 Mahalli İdareler seçimlerinde Bartın'ın Kozcağız Beldesi'nde MHP'nin belediye başkan adayı olarak açıklanan Savaş Buyurman, Ak Parti'den seçime giren ve mevcut Belediye Başkanı Mustafa Karaman'a karşı 19 oy ile kaybetti. Aradan geçen 5 yıl sonra tekrar MHP'nin Kozcağız Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Savaş Buyurman, 31 Mart Yerel Seçimlerinde de Ak Parti'nin adayı Mustafa Karaman ile yarışacak. Savaş Buyurman, meclis üyesi adaylarını ve projelerini tanıttığı programda, gazetecilerin sorusu üzerine belde halkına seslenerek, 3 dönemdir Belediye Başkanlığı yapan Mustafa Karaman'ın yerine bu kez kendisine şans verilmesini istedi. Son seçimde mevcut belediye Başkanı Mustafa Karaman'a oy verenlerin büyük bir pişmanlık duyduğunu ifade eden Buyurman, "Seçim psikoloji çok farklı. Seçime her dönem girersiniz. Sandıklar şuan boş. 2019 seçimde aldığımız seçimi verdik. Bize nasip değilmiş dedik. Nasıl gittiysek öyle geri döndük. Hiçbir taşkınlık yapmadan geri döndük. Bu seçime hazırlandık. O seçimden bu seçime gerçekten fark var. Arkamda duran kadrolardan da belli olur. Bilen biliyor. Gerçekten çok büyük değişiklikler var. Çok büyük pişmanlıklar var. Herkes sizi sevecek diye bir kaide yok. Biz hepsine saygı duyuyoruz. 'Biz kesinlikle bu oyu alacağınızı tahmin etmiyorduk. Çok pişmanız' diyerek, gelen insanlar var. O insanlardan halen gelenler var. Bizim amacımız birilerini karalayıp, kötüleyip, Kozcağız'ı yönetmek değil. Kozcağız'ı yönetebilecek kapasitede bir ekibimiz var. İnsanlardan bir sefer bizi denemelerini istiyoruz. Allah nasip eder ve belediye başkanı olursam, en fazla 2 dönem başkanlık yapacağım. Kozcağız halkı, bu sefer daha bilinçli oyunu kullanacaktır" diye konuştu.
Cemal Akın örneği
Buyurman, 3 dönem Bartın Belediye Başkanlığı yapan ve yanında bulunan MHP'li Cemal Akın'ı da örnek göstererek, "Halen görev yapan Belediye Başkanımıza yaptıkları için teşekkür ediyorum. Artık bir yerde bırakmak gerekiyor. 3 dönem Bartın'da belediye başkanlığı yapan Cemal Akın, isteseydi tekrar aday olabilirdi. Ama kendisi, '3 dönem yaptım' dedi. Bundan sonra ise İnşallah başka yerlerde kendisini görmek istiyoruz. Bırakılması gereken yerde bırakılması lazım" ifadelerini kullandı.
Meclis üyesi adayları için Şampiyonlar Ligi kadrosu betimlemesi
Başkan adayı Buyurman, belediye meclis üyesi adaylarını ise "Şampiyonlar Ligi kadrosu kurduk" diyerek, tanıttı. Buyurman, "Hepsi tecrübeli. Hepsi Kozcağız'a vakıf, Hepsi Kozcağız'ın evladı. Kozcağız'da birlikte çok şey başaracağımız arkadaşlarımız" diye konuştu.
Buyurman, siyasi bir takıntısının bulunmadığını ve herkese eşit bir şekilde yaklaşarak, hizmet etmek istediklerini ifade etti. - BARTIN
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