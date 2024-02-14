MHP'nin Şarkışla adayı siyasi hesapları alt üst etti - Son Dakika
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Politika

MHP'nin Şarkışla adayı siyasi hesapları alt üst etti

MHP\'nin Şarkışla adayı siyasi hesapları alt üst etti

AK Parti'nin BBP lehinde aday göstermediği Sivas'ın Şarkışla ilçesinde MHP'nin bugün açıkladığı güçlü aday siyasi hesapları alt üst etti.

14.02.2024 16:06  Güncelleme: 16:09
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AK Parti'nin BBP lehinde aday göstermediği Sivas'ın Şarkışla ilçesinde MHP'nin bugün açıkladığı güçlü aday siyasi hesapları alt üst etti.

Sivas'ın 30 bina yakın nüfusuyla en büyük ilçesi olan Şarkışla'da mevcut belediye başkanlığını elinde bulunduran AK Parti, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde Cumhur İttifakı'nda yer alan Büyük Birlik Partisi (BBP) lehinde aday çıkartmadı. BBP günler öncesinden adayını belirlerken diğer bir Cumhur İttifakı ortağı MHP bugüne kadar sessizliğini korudu. MHP bugün Şarkışla'da belediye başkan adayı olarak, önceki dönem AK Parti Altınyayla Belediye Başkanı Necmettin Mermer'in ismini duyurdu. Bölgenin sevilen eğitimci ve siyasetçilerinden Mermer'in adaylığı ilçede memnuniyetle karşılık bulurken siyasi hesapları da altüst etti. - SİVAS

Kaynak: İHA

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