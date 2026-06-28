MHP Ödemiş ve Kiraz Kongreleri Gerçekleşti

MHP Ödemiş ve Kiraz ilçe teşkilatlarının olağan kongreleri gerçekleştirildi.

Kongrelere MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile partililer katıldı.

Kiraz'da Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan Osmanağaoğlu, MHP'nin 15. Olağan Büyük Kurultay sürecinin ilçe kongreleriyle devam ettiğini belirterek, Türkiye'nin iç ve dış politikadaki gelişmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Veysel Şahin ise kongrelerinde makam değil hizmet yarışı olduğunu ifade ederek, kongrelerinde kişilerin değil davanın öne çıktığını söyledi.

Kongrelerde mevcut Kiraz İlçe Başkanı Musa Özdemir ile mevcut Ödemiş İlçe Başkanı Ceyhun Kınlı yeniden ilçe başkanlığına seçildi.