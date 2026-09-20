MHP Sakarya kongresinde Oğuz Alkaş yeniden başkan seçildi, Bülbül iddiaları eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP Sakarya kongresinde Oğuz Alkaş yeniden başkan seçildi, Bülbül iddiaları eleştirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP Sakarya kongresinde Oğuz Alkaş yeniden başkan seçildi, Bülbül iddiaları eleştirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Sakarya İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi, Erenler ilçesinde düğün salonunda tek listeyle yapıldı; Oğuz Alkaş yeniden başkanlığa seçildi. Kongrede konuşan MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Terörsüz Türkiye sürecine yönelik iddiaları eleştirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'nde Oğuz Alkaş yeniden başkanlığa seçildi.

Erenler ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen kongrede, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kongre divan başkanlığına gönderdiği mesaj ve iletilen telgraflar okunduktan sonra kongrede, faaliyet ve mali raporlar paylaşıldı.

Burada konuşan MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, tam katılımın sağlandığı kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Çeşitli mecralarda MHP'nin Terörsüz Türkiye sürecinde görüş ayrılıkları yaşadığı ve zayıfladığı iddialarının yer aldığını aktaran Bülbül, "Sosyal medyada bazı sanal kurnazların 'MHP'de Terörsüz Türkiye süreciyle dava mensupları tereddüde düşer, MHP oyları düşer' gibi iddiaları var. Önüne gelen bir şeyler konuşuyor ama, konuşuyor görünenlerin yüzde 90'ı robot hesap. Her daim Türkiye siyasetinde yok olmamızı bekleyen hain FETÖ'cülerin organize ettiği ve 'MHP'den ne kopartırsak kardır' diyen çakma milliyetçilere karşı bugün buradayız." diye konuştu.

Bülbül, MHP'nin terörle mücadele sürecinde bulunduğu konumu eleştirenlere karşı şöyle konuştu:

"Burada bir aşamayı geçtik, artık terörü var eden nedenleri ortadan kaldırmanın peşindeyiz. Kardeşliğimize göz dikenlerin ürettiği fitneleri ortadan kaldırmanın peşindeyiz. Bugün Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge meselesi artık Türk devletinin milli bir politikasıdır. Gizli kapılar ardında pazarlık yapmadık. Her şeyimiz ortadaydı. Mecliste kurulan komisyonda zabıtları isteyen açıp okusun."

MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş da bugün sadece yönetim kadrosu seçmek için değil, geçmişin muhasebesini yapmak, kardeşliği pekiştirmek ve geleceği belirlemek için bir arada olduklarını dile getirerek, Sakarya'ya hizmet etmek için çalıştıklarını kaydetti.

Kongrede, MHP MYK üyeleri Gürkan Teoman ve Seçkin Odabaşı ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da birer konuşma yaptı.

Tek listeyle gidilen kongrede Oğuz Alkaş, yeniden başkanlığa seçildi.

Programa, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile partililer katıldı.

Kaynak: AA
Milliyetçi Hareket PartisiMuhammed Levent BülbülMilletvekiliPolitikaTürkiyeErenlerSakaryaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaydıraktan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetmişti Mahkeme takipsizliği bozdu, soruşturma yeniden başladı Kaydıraktan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetmişti! Mahkeme takipsizliği bozdu, soruşturma yeniden başladı
Çin’i karıştıran stant Modellerin ayaklarını soktuğu içecek 364 liraya satıldı Çin'i karıştıran stant! Modellerin ayaklarını soktuğu içecek 364 liraya satıldı
Fenerbahçe, Euroleague Süper Kupa’da üçüncü oldu Fenerbahçe, Euroleague Süper Kupa'da üçüncü oldu
HSK’nın görevden uzaklaştırdığı savcı Uçuk’un ifadesi ortaya çıktı HSK’nın görevden uzaklaştırdığı savcı Uçuk'un ifadesi ortaya çıktı
Beyaz Saray’dan yeni kuvvet kararı: Yapay zeka için özel birim geliyor Beyaz Saray'dan yeni kuvvet kararı: Yapay zeka için özel birim geliyor
Okan Buruk’a büyük şok Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı Okan Buruk'a büyük şok! Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı
18:18
Macaristan Başbakanı Peter Magyar’a festivalde saldırı
Macaristan Başbakanı Peter Magyar'a festivalde saldırı
18:08
Kadir İnanır’ın yaklaşık 1 milyar TL’lik servetinin ayrıntıları ortaya çıktı
Kadir İnanır’ın yaklaşık 1 milyar TL’lik servetinin ayrıntıları ortaya çıktı
17:42
Ukrayna, Rusya’nın başkenti Moskova’daki petrol rafinerisini vurdu
Ukrayna, Rusya’nın başkenti Moskova’daki petrol rafinerisini vurdu
17:30
Olay yaratacak iddia Sane, Okan Buruk’u şikayet etti
Olay yaratacak iddia! Sane, Okan Buruk'u şikayet etti
17:17
Trump’tan İran’a sürpriz mesaj “Pezeşkiyan ile görüşmeye hazırım“ dedi, masadaki seçenekleri açıkladı
Trump'tan İran'a sürpriz mesaj! "Pezeşkiyan ile görüşmeye hazırım" dedi, masadaki seçenekleri açıkladı
16:42
Bunu yapan insan olamaz Önce eşini öldürdü sonra sokakta dehşet saçtı
Bunu yapan insan olamaz! Önce eşini öldürdü sonra sokakta dehşet saçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 18:51:28. #.0.2#
SON DAKİKA: MHP Sakarya kongresinde Oğuz Alkaş yeniden başkan seçildi, Bülbül iddiaları eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement