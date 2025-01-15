MHP Salihli'de Sorun Çözüm Günü Başlıyor - Son Dakika
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Politika

MHP Salihli'de Sorun Çözüm Günü Başlıyor

MHP Salihli\'de Sorun Çözüm Günü Başlıyor

MHP Salihli, her Çarşamba 'Sorun Çözüm Günü' düzenleyerek vatandaşların taleplerine yanıt verecek.

15.01.2025 19:01
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Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Salihli İlçe Başkanlığı, vatandaşların sorun ve taleplerine çözüm bulmak için her Çarşamba "Sorun Çözüm Günü" düzenleyecek.

MHP Salihli İlçe Başkanlığı, vatandaşların sorun ve taleplerini daha hızlı ve etkili bir şekilde çözmek amacıyla her Çarşamba günü "Sorun Çözüm Günü" olarak belirledi. 22 Ocak tarihinde başlayacak olan 'Sorun Çözüm Günü' etkinliği her Çarşamba gününü saat 10.00-16.00 arasında gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, vatandaşlar, taleplerini ve sorunlarını iletmek için MHP Salihli İlçe Başkanlığı'na davet ediliyor. MHP Salihli İlçe Başkanlığı, "Sorunlarınızı İletin, Bizler de Çözüm Bulalım" diyerek, hemşehrilerinin isteklerine en hızlı şekilde çözüm sunmayı hedefliyor.

"Sorunlarınızı iletin, bizler de çözüm bulalım"

MHP Salihli İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Değerli Salihlili hemşehrilerimiz, MHP Salihli İlçe Başkanlığı olarak; Sizlerin Sorun ve Taleplerini daha hızlı ve etkili bir şekilde çözüme kavuşturmak için; 22 Ocak 20025 tarihinden itibaren her Çarşamba gününü saat 10.00-16.00 arasında 'Sorun Çözüm Günü' olarak belirledik. Bu amaçla; siz değerli hemşerilerimizi sorun, talep ve isteklerinizi iletmek üzere MHP Salihli İlçe Başkanlığımıza davet diyoruz. Sizler 'Sorunlarınızı İletin, Bizler de Çözüm Bulalım' " sözlerine yer verildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Salihli'de Sorun Çözüm Günü Başlıyor - Son Dakika

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