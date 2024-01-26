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MHP Salihli İlçe Teşkilatı KAÇEP Başkanlığına Esra Temel atandı - Son Dakika
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MHP Salihli İlçe Teşkilatı KAÇEP Başkanlığına Esra Temel atandı

MHP Salihli İlçe Teşkilatı Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Başkanlığına Esra Temel getirildi. Temel, MHP bayrağını daha üst noktalara taşımak için gece gündüz çalışacaklarını belirtti. MHP İlçe Başkanı Halil Tüfek ise Temel'e başarılar diledi.

MHP Salihli İlçe Teşkilatı KAÇEP Başkanlığına Esra Temel atandı
26.01.2024 - 16:32,
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Milliyetçi Hareket Patisi (MHP) Salihli İlçe Teşkilatı Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Başkanlığına Esra Temel atandı.

Eski KAÇEP Başkanı Hatice Balcı'nın görevinden ayrılmasıyla, boşalan göreve MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner ve KAÇEP Başkanı Neşe Meteler Töz'ün olurları ile Esra Temel getirildi. Salihli'de MHP bayrağını da daha üst noktalara taşımak için gece gündüz çalışacaklarını belirten yeni başkan Temel "Bu bir bayrak değişimidir. Bu görev değişimi camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Yeni Başkan Esra Temel'e görevinde başarılar dileyen MHP İlçe Başkanı Halil Tüfek, "Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Var olsun teşkilat" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA
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