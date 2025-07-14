MHP Siyaset Okulu Yeni Dönem Başlıyor - Son Dakika
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Politika

MHP Siyaset Okulu Yeni Dönem Başlıyor

14.07.2025 09:37
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MHP'nin Siyaset ve Liderlik Okulu 22. dönemi ekimde başlayacak, başvurular 31 Ağustos'ta sona erecek.

MHP'nin "Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 22. dönem eğitimleri ekim ayında başlayacak, başvuru süreci ise 31 Ağustos'ta sona erecek.

MHP'den alınan bilgiye göre, ekimde başlayacak yeni eğitim döneminde, siyasete girmeye ve ülkeyi yönetmeye talip gençler, Türk milliyetçiliği, Türk demokrasi tarihi, uluslararası ilişkiler, anayasa hukuku, diplomasi, siyaset sosyolojisi, finansal okuryazarlık, iletişim ve medya gibi birçok farklı disiplinde ders alacak.

Eğitim programına 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılabilecek. 22. dönem "Siyaset ve Liderlik Okulu" programına katılacak öğrencilere eğitimler, alanında uzman akademisyenler tarafından verilecek.

Eğitime katılım şartları

Programa katılım için 14 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak başvurularda, lisans mezunu olmak, 23-40 yaş aralığında bulunmak ve tercihen yabancı dil bilmek şartları aranıyor.

Başvuruların ardından MHP bünyesinde oluşturulan mülakat heyeti, Türkiye'nin farklı illerinden ve meslek gruplarından seçilecek 40 öğrenciyi belirleyecek.

Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin açılış dersiyle başlayacak programda eğitimler 11 hafta sürecek. Dersler, hafta sonları MHP Genel Merkezi'nde, Prof. Dr. Erol Güngör ve Prof. Dr. Mehmet Eröz'ün isimlerini taşıyan sınıflarda gerçekleştirilecek.

Başvuru

Programa başvurular, "www.mhp.org.tr" internet adresi üzerinden Siyaset ve Liderlik Okulu sayfasına girilerek yapılacak.

Başvuru formu dışında istenen belgelerin 31 Ağustos'a kadar elden teslim edilmesi veya MHP Genel Merkezi, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörlüğü, Ceyhun Atuf Kansu Caddesi, No: 128, Balgat/ Ankara adresine kargo ile gönderilmesi gerekiyor.

Mülakata çağrılması uygun bulunan başvuru sahiplerine bilgilendirme yapılacak. Mülakatlar, 8-9-10 Eylül 2025'te MHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika MHP Siyaset Okulu Yeni Dönem Başlıyor - Son Dakika

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