MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 21. Dönem Mezunları - Son Dakika
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Politika

MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 21. Dönem Mezunları

31.05.2025 17:43
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MHP, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 21. dönem mezunlarını sertifika töreniyle uğurladı.

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Siyaset ve Liderlik Okulu, 21'inci dönem mezunlarını verdi.

MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 21'inci Dönem Sertifika Töreni, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde parti genel merkezinde düzenlendi. Törene, genel başkan yardımcıları, MHP'li milletvekilleri, partililer ve öğrenciler ile yakınları katıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, parti olarak gençliğe inanan, gençleri sadece geleceğin teminatı değil, bugünün mücadele gücü olarak gören bir siyasi anlayışa sahip olduklarını belirterek, Bu okulun mezunları, bu anlayışın sahadaki temsilcileri olacaktır. Sizler, bu okuldan aldığınız ilhamla, Türk milletinin tarihine ve geleceğine yön verecekler olarak buradan ayrılacaksınız. Siyaset bir makam sevdası değil, millet için fedakarlık meselesidir. Liderlik, koltuk değil, sorumluluk demektir. İlk günkü azimle, yani 1969'da kurulan bu hareketin ruhuna sadık kalarak, Türk milletinin birliğini, dirliğini ve refahını yüceltmek için durmaksızın çalışmalıyız. Sadakatimiz; nefsimize değil milletimize, çıkarlara değil ülkülerimizedir. Bu yolda, her birinizin gözlerinde o azmi, kalplerinde o sadakati görmek, bizlere güç vermektedir diye konuştu.

'TÜRK MİLLETİ, MÜCADELE EDENİ BAĞRINA BASAR'

Topcu, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu zorlukların, liderlik vasfının ne denli hayati olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi. Küresel oyunların, iç ve dış mihrakların tuzaklarına karşı, Türk milletinin bekası için omuz omuza durmak gerektiğini vurgulayan Topcu, Sizler, bu okulda öğrendiklerinizle, sadece birer eğitimli birey değil, aynı zamanda birer fikir savaşçısı, birer vatan bekçisi olacaksınız. Unutmayın ki siyasetin özü, milletin derdiyle dertlenmek, onun sevinciyle sevinmektir. Türk milletinin istikbalini milli ve ahlaki değerlerle yükseltmek, devletimizin bekasını ve milletimizin refahını korumak, sizlerin asli görevidir. Bunu yaparken rehberimiz, Başbuğ Alparslan Türkeş'in izinden yürüyen liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin vakur duruşu olmalıdır. İlk günkü azimle, Türk dünyasının bilge lideri Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin de dediği gibi, 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' demeye devam edeceğiz. Sadakatle, Türk milletinin değerlerine, tarihine ve geleceğine bağlı kalacağız. Sizlerden beklentimiz, bu kutsal emaneti layıkıyla taşımanız, her daim hakikatle hareket etmeniz ve asla yorulmamanızdır. Çünkü Türk milleti, yorulanı değil yılmazı sever; teslim olanı değil mücadele edeni bağrına basar ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Topcu, 'Siyaset ve Liderlik Okulu'nu 1'inci bitiren Turan Çakılı, 2'nci bitiren Alperen Koçsoy, 3'üncü bitiren Fatih Aydemir ve 4'üncü bitiren Melisa Yıldız'a sertifikalarını verdi. Sırasıyla mezun olan diğer öğrencilerin de sertifikaları takdim edildi. Ardından mezun olan öğrenciler Devlet Bahçeli için hazırladıkları video mesaj ile kendisine teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Politika, Siyaset, Eğitim, Son Dakika

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