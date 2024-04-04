MHP Söğüt\'ü Kazandı, Sembolik Anahtar Bahçeli\'ye Teslim Edilecek

Milliyet Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önem verdiği Söğüt'ü yeniden MHP kazanırken, bu başarı sevinçle karşılandı. Söğüt'ün sembolik anahtarı ise, MHP Başkanı Devlet Bahçeli'ye teslim edilecek.
31 Mart günü yapılan yerel seçimler öncesi Söğütte MHP'li mevcut Belediye Başkanı İsmet Sever'in yeniden aday gösterilmesinin üzerinden bir kaç gün geçmesinin ardından Sever, 'Sağlık sorunlarını! bahane ederek adaylıktan çekilmişti. Ardından MHP'den Ferhat Durgut aday gösterilirken, 31 Mart günü yapılan seçimde en yakın rakibi Bağımsız Aday Ufuk Karaman'a 606 oy fark yaparak Söğüt Belediye Başkanı seçildi. MHP Bilecik il genelinde 3 belediyeyi alırken, büyük başarı elde etti. İl genelinde 2 İl Genel Meclis üyesinin partisine kazandıran MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan'ın başarısı takdir edildi.
1 ay Söğütte yatıp kalktılar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin her fırsata "Bir yanım Ahlat ise diğer yanım Söğüt'tür. Bir yanım Domaniç ise diğer yanım Söğüt'tür. Aklımda hep Türkiye vardır. Aynı zamanda Söğüt gönlümün burcudur, vicdanımın hisarıdır" demesi üzerine İl Başkanı Talha Özkan ve İl Sekreteri Bahadır Emirler 1 ay Söğüt'te yatıp kalktılar. 1 ay boyunca Söğüt'ün kazanılması için büyük çaba harcayan ikiliye Cumhur İttifakı Söğüt İlçe Teşkilatlarında özverili çalışmalarıyla eşlik etmesi sonucu Söğüt yeniden MHP'de kalmış oldu. Öte yandan Söğüt'te belediyenin yanı sıra 1 tanede MHP'den İl Genel Meclis üyesi çıktı.
Söğüt'ün sembolik anahtarı Devlet Bahçeli'ye verecekler
MHP İl Başkanı Talha Özkan, Söğüt'ün ne kadar önemli olduğunu bildiklerini anlatarak, "Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeliye olan sözümüzü yerine getirmek için canla başla mücadele edip Cumhur İttifakı olarak zafere ulaştık. Şimdi Söğüt'üm sembolik anahtarını genel başkanımıza en kısa sürede götürüp teslim etmeyi planlamaktayız" dedi. - BİLECİK
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