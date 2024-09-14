MHP, Sosyal Medya Kirliliğine Karşı Mücadele Edecek

Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medyada Devlet Bahçeli'ye yönelik yapılan paylaşımlara yönelik, "MHP olarak, milletimizin anane ve değerlerini yok etmeye yönelen mide bulandırıcı sosyal medya kirliliğine ve yalan haberciliğe karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Lideri Devlet Bahçeli hakkından sosyal medya hesaplarının asılsız iddiaları ortaya atıldığına ilişkin açıklama yaptı. Yalçın, mesuller ve failler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını dile getirdi.

Bazı siyasi partilerin birincil hedef kitlesinin sosyal medya bot hesapları olduğunu kaydeden Yalçın, "Sosyal hayata uyum sağlayamayan, dijital batakhanelerde vakit geçiren tiplerin sosyal medyada kendilerine yer açma çabasında olduğu bilinmektedir. Dijitalleşen gündelik hayatımızda yalnızlaşan bazı insanlar, ruhi ihtiyaçlarını akıllarınca sosyal medyada sosyalleşerek gidermeye çalışmaktadır. Toplumda bir çeşit psikolojik kopuşun sürüklediği bu insanlar, her türlü tahrik ve yönlendirmeye açık ve müsait vaziyete gelmektedir. İşte bu tipler; ahlakı değil çıkarı önceleyen CHP, Dem Parti ve TİP gibi sosyalist ve Marksist siyasi partilerle bunların medya denizinde avlanan balıkçılarının oltasına takılmaktadır" diye konuştu.

Manipülasyon ve tahrike müsait sosyal medya kullanıcılarının, bot hesaplara karıştırılarak adı geçen siyasi partilerin çıkarlarına hizmet ettiğini söyleyen Yalçın, " Türkiye'de sosyal medya platformlarında oluşan sel ve taşkınlara kanal açan gazete ve televizyonların başını, CHP destekçisi medya çekmektedir. Bu gayri ahlaki çabaların failleri; Sözcü TV ve gazetesi, Halk TV, Yeniçağ, Korkusuz, Oda TV başta olmak üzere bilumum CHP borazanlarıdır. Genel Başkanımız hakkında, 'Devlet Bahçeli öldü mü?' sorusunu hiçbir insani ve ahlaki endişe taşımadan ortaya atan bu seviyesiz medya organları, aynı uydurma ve asparagas sorunun cevabını da bizzat vermektedir. Hem bu tür asparagas haberler ortaya atılmakta, hem de sosyal medya farelerinin önceden planlanarak çeşitli mecralarda yayımlanan hakaret ve küfürleri bot hesaplar eşliğinde derhal kamuoyuna servis edilmektedir" ifadelerine yer verdi.

"MHP olarak sosyal medya kirliliğine ve yalan haberciliğe karşı mücadele edeceğiz"

Sosyal medyada oluşturulan algılara karşı mücadele etmeye devam edeceklerini sözlerine ekleyen Yalçın, "MHP olarak, milletimizin anane ve değerlerini yok etmeye yönelen mide bulandırıcı sosyal medya kirliliğine ve yalan haberciliğe karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz. Türk siyasetini kirleten ahlak dışı muhalefet yöntemlerine karşı duruşumuzu tutarlılıkla devam ettireceğiz. Başta Genel Başkanımız Devlet Bahçeli olmak üzere; varlığını, milletin bekası ve devletin payidar olması yolunda hizmete adamış şahsiyetlerin, milletimizin bağrından çıkan kıymetlerin yıpratılmasına izin vermeyeceğiz. Mesuller ve failler hakkında savcılarımıza suç duyurusunda bulunuyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA