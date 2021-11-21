MHP Uludere ilçe başkanlığı binası törenle hizmete açıldı - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Uludere İlçe Başkanlığı binası Mersin Milletvekili Olcay Klavuz'un katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Osman Babat'ın ilçe başkanı olması sonrası yenilenen MHP Uludere ilçe teşkilatının yeni binası coşkulu bir törenle açıldı. Açılışa MHP Mersin Milletvekili Olcay Klavuz, MHP MYK üyeleri Mehmet Beşir Tatar, Akif Çapraz, Adem Yurdagül, MHP Şırnak İl Başkanı Halil Tatar, şehit aileleri, güvenlik korucuları ve çok sayıda vatandaş katıldı. MHP Uludere İçe Başkanı Osman Babat, bu günün Uludere için büyük bir gün olduğunu söyledi. Babat, "Açılışımızdaki manzara Uludereli vatandaşlarımızın teveccühüdür. Allah'ın izni ile azim ve kararlılıkla çalışarak üç hilalli bayrağımızı Uludere'de en yüksekte dalgalandıracağız. Açılışımıza katılan bizleri onurlandıran herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - ŞIRNAK