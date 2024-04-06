MHP Ürgüp'te seçimleri yenileme kararı aldı - Son Dakika
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Politika

MHP Ürgüp'te seçimleri yenileme kararı aldı

MHP Ürgüp\'te seçimleri yenileme kararı aldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Nevşehir Milletvekili Prof. Dr. Filiz Kılıç, Ürgüp'te yapılan usulsüzlüklere yapılan itirazlar sonucunda seçimlerin yenilenmesi kararı alındığını duyurdu.

06.04.2024 11:11  Güncelleme: 11:28
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Nevşehir Milletvekili Prof. Dr. Filiz Kılıç, " Ürgüp'te seçime gölge düşürmeye çalışırken suçüstü yakalananlara aman vermeyerek, hukuki mücadelemizde başarılı olmuş bulunmaktayız" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, gerçekleştirilen yerel seçimler sonucunda Nevşehir'in Ürgüp İlçesinde bazı usulsüzlüklerin yapıldığı ve bu usulsüzlüklere yapılan itirazlar sonucunda Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) itirazları kabul ederek Ürgüp'te seçimleri yenileme kararı aldığını duyurdu.

"Hukuki mücadelemizde başarılı olmuş bulunmaktayız"

Seçimlerden sonra gerçekleşen usulsüzlükleri aktaran Kılıç, "Gerçekleşen yerel seçimlerde aziz milletimizle beraber Nevşehirli saygıdeğer hemşerilerimiz de demokratik iradelerini göstermiştir. Seçimlerin hayırlara vesile olması öncelikli temennimizdir. Bununla beraber ne yazık ki Ürgüp ilçemizde CHP'li bazı görevlilerin siyasi ahlak ve nezaketle bağdaşmayacak hukuk dışı eylemleri olmuştur. Kullanılmış oy pusulalarının ve zarfların adliye koridorunda adliye ve oy kullanılan okulların çeşitli yerlerinde sandık başkanı, sandık kurulu üyeleri olmadan oy torbalarının mühürleri kırılarak açıldığı, oy pusulalarının tasniflenerek konulduğu gerekli güvenlik ve koruma tedbirlerinin alınmadığı gibi söz konusu usulsüzlüklerin 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 95. Maddelerine aykırıdır. Buna karşın partimiz görevlilerince ilçe ve il seçim kurullarına gerekli itirazlar yapılmış olup, YSK nezdindeki temsilcilerimiz tarafından da konu

hassasiyetle takip edilmiştir. Ne yazık ki usulsüzlükler, gayri yasal tutumlar ve demokratik olmayan yaklaşımlar seçimlere şaibe düşürmüştür. Konu seçim mevzuatıyla yükümlü makamlarımıza arz edilmiştir. Ürgüplü hemşerilerimiz ve dava arkadaşlarımız müsterih olsunlar, MHP'ye verilen her bir helal oyun takipçisi olduğumuz gibi Ürgüp'te seçime gölge düşürmeye çalışırken suçüstü yakalananlara aman vermeyerek, hukuki mücadelemizde başarılı olmuş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

"Seçimler 2 Haziran 2024'te yenilenecektir"

Seçimin yenileneceği tarih hakkında da bilgi veren Kılıç, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak itiraz ve mücadelemiz sonuç vermiş, Ürgüp'ümüzde seçimlerin yenilenmesi kararı alınmıştır. Seçimler 2 Haziran 2024'te yenilenecektir. MHP Ürgüp Belediye Başkan Adayımız Mustafa Öz ile Ürgüp için canla başla çalışacağız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Ürgüp'te seçimleri yenileme kararı aldı - Son Dakika

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