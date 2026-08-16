MHP ve AK Parti'den Terörsüz Türkiye vurgusu - Son Dakika
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MHP ve AK Parti'den Terörsüz Türkiye vurgusu

MHP ve AK Parti\'den Terörsüz Türkiye vurgusu
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Yalova'daki kongrede Terörsüz Türkiye sürecine destek vererek, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini ve terörün silahlı tarafının bitirildiğini, hukuki sonuçlandırma için yeni yasaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Terörle mücadeleyi içeride önemli ölçüde kapasitesini yok ederek bitirdik ama neyi bitirdik? Silahlı tarafını bitirdik. Dışarıda da yıllardır terörle mücadeleye sınır ötesinde devam ettik. Hala devam ediyoruz. Onun için Gelinen noktada terörsüzlüğün adını koyup bu işin hukuki olarak da sonuçlandırılması için terörsüz Türkiye sürecine ihtiyaç vardır. Terörle müzakere olmadı teröristle müzakere yapılmadı" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Yalova İl Başkanlığı 12'inci olağan kongresi, Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş'ün yanı sıra parti üyeleri katıldı. Kongre öncesi konuşma gerçekleştiren Büyükgümüş ile Karakaya terörsüz Türkiye yasasına değindi. Konuşmaların ardından tek adayla gidilen kongrede yapılan seçimle Mustafa Deviren İl Başkanlığı'na seçildi.

'PKK TERÖR ÖRGÜTÜ VARLIĞINI SÜRDÜREMEYECEK BİR NOKTAYA GELMİŞTİR'

'Terörsüz Türkiye' yasasına değinen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, PKK Terör Örgütü'nün artık varlığını sürdüremeyecek noktaya geldiğini belirterek şöyle konuştu:

"Geldiğimiz noktada terör örgütü PKK silah bırakmaktadır. Kendi varlığını tasfiye etmek mecburiyetinde kalmıştır. 467 gibi yüksek bir sayıyla 'evet' oyunu alarak hayata geçirdiğimiz Terörsüz Türkiye Çerçeve Yasası şunu öngörmektedir: Bu stratejik başarılarımızın, Cumhur İttifakı olarak gücümüzün, birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin sonucu olarak PKK terör örgütü artık varlığını sürdüremeyecek bir noktaya gelmiş, bunu da tüm dünyaya ilan etmiştir. ya bu sözlerinin gereğini yapacaklar; silahlarını, teçhizatlarını ve varlıklarını sona erdirecekler, tüm uzantı ve şubeleriyle birlikte yok olacaklar. Ondan sonra yasanın gereği olan adımlar başlayacak ve burada Türkiye, birlik ve beraberlik halinde yepyeni bir sürece girecek. Yalova'da ifade etmek istiyorum ki bizim terörle mücadelemiz ne sonlanmıştır ne ara verilmiştir ne de bölgemizde terörün tüm uzantıları ve varlığı yok edilene kadar bize durmak, duraksamak asla yoktur. İnşallah Terörsüz Türkiye hedefine ulaştığımızda, Türkiye'nin kalkınması, büyümesi ve geleceğe büyük, güçlü bir Türkiye olarak ilerlemesi için çok büyük bir imkan elde edeceğiz."

'SİLAHLI TARAFINI BİTİRDİK'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sürecin ilerlemesinde önemli olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 15 Temmuz'dan sonraki süreçte geçilmemiş olsaydı, bugün Terörsüz Türkiye girişiminde bulunamazdık. Terörsüz Türkiye'yi konuşuyorsak, bunun baş mimarı güvenlik güçlerimiz, şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Onlar bu süreci bizim dikte edeceğimiz noktaya getirdiler. Bugün de biz, evet, terörle mücadeleyi içeride önemli ölçüde kapasitesini yok ederek bitirdik. Ama neyi bitirdik? Silahlı tarafını bitirdik. Dışarıda da yıllardır terörle mücadeleye sınır ötesinde devam ettik. Hala devam ediyoruz. Onun için gelinen noktada terörsüzlüğün adını koyup bu işin hukuki olarak da sonuçlandırılması için Terörsüz Türkiye sürecine ihtiyaç vardır. Terörle müzakere olmadı, teröristle müzakere yapılmadı. Terörün kurucusuna, 'Açıkla, bitsin bu olay' dendi" ifadelerini kullandı.

'ELEŞTİRMEYEN KALMADI'

Sözlerine devam eden Karakaya, "Biraz önce bir arkadaşımız söyledi. Dedi ki: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 58 Abdullah Öcalan var. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda her gün Abdullah Öcalan güzellemesi yapıldı, yıllardır. Sayın Devlet Bahçeli, 'Ben bu tarafı flu görüyorum' dediğinde eleştirmeyen kalmadı. 'Bu kadar oy alan bir siyasi hareketi, bir partiyi nasıl yok sayarsın?' diye. Hatta öyle bir noktaya geldi ki seçim döneminde seçim yardımı bile yapıldı. Partiye girmeyen, seçime girmeyen partiye. Bunları da eleştirdik. Anayasa Mahkemesi ve Sayın Genel Başkanımız, 'Kapatalım Anayasa Mahkemesi' dediğinde, 'Bahçeli de her yeri kapatıyor' diye eleştirdiler. Kim eleştirdi? Bunları eleştiren kimlerdi? Bugün Terörsüz Türkiye Yasası'na karşı çıkanlar" diye konuştu.

'SİYASİ PARTİLER DE TÜRKİYE PARTİSİ OLSUN'

"Terörsüz Türkiye ile birlikte terörist silah bıraksın, tasfiye olsun, teslim olsun" diyen Karakaya, "Siyasi partiler de Türkiye partisi olsun. Yani Anayasa'da çerçevesi çizilmiş, yasalarla belirlenmiş olan bir düzen, yapı içerisinde siyaset yapsın. Terörsüz Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kırmızı çizgileri korunuyor. Hepsinin takibi, izlenmesi yapılacak. Ondan sonra yapılması gereken infazla ilgili ki orada da denetimli ve sınırlı. Arkadaşlar, dezenformasyondan korunun. Bizlerden teyit etmeden, teşkilatlarımızdan teyit etmeden hiçbir şeye inanmayın" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika MHP ve AK Parti'den Terörsüz Türkiye vurgusu - Son Dakika

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