MHP ve AK Parti Liderleri TBMM'de
MHP Genel Başkanı Bahçeli, AK Parti yöneticileriyle TBMM'de kanun teklifi görüşmelerine katıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Genel Kurulu'na giriş yaptılar.
Milli dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Güçlendirilmesi Kanun Teklifi görüşmelerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katıldı.
MHP Genel Başkanı Devler Bahçeli, gazetecilerin 'bazı partilerde kafa karışıklığı görünüyor' sözlerine "18 saat dinleyeceğiz" cevabını verdi.
Kaynak: İHA
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