Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin tekrarlanması kararına ilişkin MHP ve CHP Kayseri milletvekilleri açıklamada bulundu.
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, yazılı açıklamasında, Pınarbaşı Adliyesinde görevli seçim kurulu hakimine saldırdığı iddiasının iftiradan ibaret olduğunu savundu.
Oy torbasının mühürsüz ve ağzı açık halde adliye binasına getirildiğini öne süren Ersoy, milletin iradesine hiç kimsenin ipotek koymasına müsaade etmeyeceklerini kaydetti.
CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ise sosyal medya paylaşımında, milletin iradesinin üstünde irade olmadığını, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu ifade etti.
Genç, "İl Seçim Kurulu bugün Pınarbaşı'mızın seçilmiş belediye başkanı Deniz Yağan'ın hakkını teslim edecektir." ifadesini kullandı.
CHP İl Başkanlığından yapılan açıklamada da hak, hukuk ve adalet anlayışıyla ilçenin, halkın oylarının asla yalnız bırakılmayacağı kaydedildi.
Verilen karara karşı yasal itiraz süreçlerinin takip edileceği aktarılan açıklamada, "Halkımızın hiç şüphesi olmasın. Pınarbaşı'nı yeniden biz kazanacağız." değerlendirilmesinde bulunuldu.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, ilçede CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy almıştı.
İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, 3 Nisan'da verdiği karar ile mühürsüz torba teslimi nedeniyle Pınarbaşı Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin iptaline, seçimin 2 Haziran 2024 Pazar günü yenilenmesine karar vermişti.
Son Dakika › Politika › MHP ve CHP Milletvekilleri Pınarbaşı Seçimleri Hakkında Açıklama Yaptı - Son Dakika
CHP'den Burdur Belediye Başkanı seçilen Ali Orkun Ercengiz'e mazbatası verildi. Ercengiz, 3. dönem Burdur halkının kenti yönetme yetkisini kendisine vermiş olmasının mutluluğunu ve gururunu yaşadığını belirtti. Sorumluluğunu bilerek 5 yıl daha en iyi şekilde Burdur için çalışacağını ifade etti.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde belediye başkanı seçilen Ertuğrul Tetik, mazbatasını alarak göreve başladı. Tetik, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve vatandaşlara hitaben konuşma yaparak kenti marka şehir yapacaklarını söyledi. Belediye başkanlığı makamına geçen Tetik, görevi Kürşat Engin Özcan'dan devraldı.
AK Parti'nin itirazı üzerine İlçe Seçim Kurulu, Yusufeli ilçesinde yapılan yerel seçimlerde oyların yeniden sayılmasına karar verdi. CHP adayı Barış Demirci'nin farkı 48'e çıktı.
CHP'nin itirazı üzerine YSK, Beykoz'da yeniden sayıma ilişkin İstanbul İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı. Böylece, Beykoz'da yeniden sayım yapılmayacak.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde yapılan seçim sonuçlarına yapılan itiraz sonucunda AK Parti adayı Eşref Mutlu lehine sonuçlandı. İlçe Seçim Kurulu, itirazları değerlendirerek bazı sandıkların ve geçersiz kabul edilen oyların tekrar sayılmasına karar verdi. Yapılan yeniden sayımda AK Parti adayı Eşref Mutlu ilk sıraya yükseldi. AK Parti'nin 16 oy farkla birinci parti seçildiği belirtildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında yaptığı açıklamada, Anayasa'ya uyulmadığı sürece Anayasa değişikliği müzakeresinin olamayacağını belirtti. Özel, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, gençlerin ve kadınların desteğini vurguladı. Ayrıca, seçimlerdeki hatalardan ders alacaklarını ve bir sonraki genel seçimde iktidara geleceklerine inandığını ifade etti.
CHP'den Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı seçilen Halil Posbıyık, Karadeniz Ereğli Adliyesine giderek mazbatasını aldı. Posbıyık, yaptığı açıklamada yerel seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleştirildiğini vurgulayarak, destek veren herkese teşekkür etti.
Konak Belediye Başkanı seçilen Nilüfer Çınarlı Mutlu, devir teslim töreninde belediyecilik hizmetlerini en iyi seviyeye çıkarmak için çalışacaklarını söyledi. Oy versin vermesin, herkesin başkanı olacaklarını vurgulayan Mutlu, İzmir Konak İttifakı'nı gerçekleştirdiklerini belirtti.
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Bitlis'in Güroymak ilçesinde yapılan itiraz sonucunda oyların yeniden sayılması üzerine belediye başkanı değişti.
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