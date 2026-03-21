MHP ve DEM Parti bayramlaştı: "Terörsüz Türkiye" süreci öne çıktı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.03.2026 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP ve DEM Parti, Ramazan Bayramı dolayısıyla 'Terörsüz Türkiye' sürecinin üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Taraflar, diyalog ve barışın önemini vurgulayarak somut adımlar atılması gerektiğine dikkat çekti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasında, bayramlaşma programı devam ediyor. MHP ve DEM Parti "Terörsüz Türkiye" sürecinin başlamasının ardından üçüncü kez bayramlaştı. Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma programı gerçekleşiyor. MHP heyetinde Zuhal Topçu başkanlığında heyet ile DEM Parti'de Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu, Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, PM Üyesi Gülbahar Gündüz'den oluşan heyet MHP Genel Merkezi'nde bayramlaştı.

"Önemli bir adım atıldığını düşünüyoruz ve sonuca da yaklaşıldığını biliyoruz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı çağrı üzerine Türkiye siyasi tarihinin değiştiğini vurgulayan Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, "Yoğun bir dönemden geçiyoruz. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağırı ile Türkiye'de siyasi tarih değişti aslında. Partilerin yaptığı uzlaşma, sizin yaptığınız katkılar, bizim Cumhur İttifakı olarak yaptığımız, CHP ve diğer partilerin yaptığı katkılar gerçekten çok önemli. Ortak paydamız aslında devletimiz, milletimizin geleceği. Bizim gidebileceğimiz başka hiçbir yer yok. Ayrım gerçekten bizi küçültüyor. Bizim anılarımız, acılarımız bir aslında. Böyle olunca da çok önemli bir adım atıldığını düşünüyoruz ve sonuca da yaklaşıldığını biliyoruz. Daha yapılacak çok iş olduğunu da biliyoruz" şeklinde konuştu.

"İki bayram arasında halklarımıza, Türkiye'ye gerçek bir bayram yaşatalım"

Ramazan Bayramı ve Nevruz'un kutlandığı birlik ve beraberliğe dikkati çeken Yüksel Mutlu, "Devlet Bahçeli'nin başlattığı bir süreç vardı. Bu süreç bir komisyon ve ardından komisyon raporuyla nihayetlendi. Tabii bu raporun tümüne katılmamakla birlikte olumlu bulduğumuz yanları da var. Raporun gereklerinin, özellikle altıncı ve yedinci maddenin bir an önce yerine getirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye, tüm farklılıkların, inançların, halkların, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir yer. Gerçekten artık Türkiye'ye bir barış gerekiyor, bir çözüm gerekiyor, diyalog gerekiyor. Bunun temelleri atıldı. Bir yılı aşkın bir süredir Sayın Bahçeli'nin Meclis'ten ifade ettiği, 'Öcalan gelsin, Meclis'te konuşsun' demişti. Biz bunun gerçekleşmesinin önemli olduğunu ve bir an önce gerçekleşmesi için hepimizin çaba göstermesi gerektiğine inanıyoruz. Öte yandan, biliyorsunuz birçok siyasetçimiz cezaevinde. Gezi davası tutukluları var, Kobani davası tutukluları var, belediye eş başkanlarımız var, değerli belediye başkanlarımız Bekir Kaya, Selçuk Mızraklı var. Yine Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Osman Kavala, Çiğdem Mater gibi ismini sayamayacağımız birçok sayıda siyaset yapan arkadaşımız cezaevinde. Tabii ki dileğimiz şudur; bu bayram vesilesiyle, diğer bayrama, iki bayram arasında halklarımıza, Türkiye'ye gerçek bir bayram yaşatalım. Çünkü bizim buna ihtiyacımız var. Hepimizin buna ihtiyacı var. Bu halkın buna ihtiyacı var. Barışın dilinin kurulması önemli" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, DEM Parti, Politika, Türkiye, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 11:42:22. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.