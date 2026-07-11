MHP Erzurum'da Yakutiye Kongresi - Son Dakika
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MHP Erzurum'da Yakutiye Kongresi

MHP Erzurum\'da Yakutiye Kongresi
11.07.2026 17:51  Güncelleme: 17:55
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum teşkilatında kongre süreci Yakutiye ile devam etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum teşkilatında kongre süreci Yakutiye ile devam etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla başlatılan "Kardeşlik kalbimizde, gelecek aklımızda" temalı ilçe kongreleri kapsamında, Yakutiye İlçe Kongresi yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Sinan Demir, güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

Kongrenin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, süreci "kutlu bir toy" olarak nitelendirdi. Birlik, beraberlik ve coşku mesajı veren Yurdagül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin emir ve talimatlarıyla başlayan 'Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda' temalı ilçe kongrelerimiz kapsamında bugün Yakutiye ilçe kongremizi gerçekleştirdik. Kutlu toyumuz; birlik, beraberlik, kardeşlik ve coşku içerisinde tamamlandı. Bu vesileyle, yeniden göreve seçilen İlçe Başkanımız, değerli yol arkadaşım Sinan Demir ve kıymetli yönetimini tebrik ediyor, muvaffakiyetler diliyorum."

Geniş katılımlı kongre

Yakutiye İlçe Kongresi'ne parti genel merkezinden yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarından akademik çevrelere kadar çok sayıda isim katıldı.

Kongreye katılanlar arasında; MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. M. Hanifi Macit, MHP Merkez Disiplin Kurulu (MDK) Üyesi Av. Bilgin Ertaş, Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanı Mevlüt Özcan ve İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun yer aldı.

Ayrıca il yöneticileri, ilçe başkanları, KAÇEP (Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları) birimi, belediye meclis üyeleri, Kamu-Sen, TÜRKAV, Türk Hukuk Enstitüsü temsilcileri, akademisyenler, şehit aileleri ve önceki dönemlerde görev yapmış il başkanları da kongrede hazır bulundu.

Yeniden seçilen Sinan Demir ve yönetim kurulu listesi, önümüzdeki dönemde MHP Yakutiye İlçe Teşkilatı'nın çalışmalarını yürütecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Erzurum'da Yakutiye Kongresi - Son Dakika

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