MHP\'ye 170 kişi katıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Acıpayam İlçe Başkanlığı tarafından son 3 aylık süre içerisinde başka partilerden istifa ederek MHP'ye katılan 170 kişinin üye katılım töreni görkemli bir kalabalıkla gerçekleşti.
Acıpayam Talip Özkan Kültür Merkezinde gerçekleşen törene MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Denizli Ülkü Ocakları İl Başkanı Özgür Solak, TÜRKAV Denizli İl Başkanı Murat Aydınlı, Cumhur İttifakı Acıpayam Belediye Başkan Adayı Fikret Gümüş, MHP Serinhisar İlçe Başkanı Hakan Ertuğrul ve çok sayıda partili katıldı.
Törenin açılışında konuşan MHP Acıpayam İlçe Başkanı Ali Akgün, "Göreve geldiğimiz günden bu yana yılmadan yorulmadan partimizi Acıpayam'da bir adım daha ileriye götürmek adına gece gündüz mücadele ettik. Partimize katılan yeni üyelerimiz, sizler de aramıza hoş geldiniz" dedi.
Ardından söz alan TÜRKAV Denizli İl Başkanı Murat Aydınlı da Ülkücü hareketin dünden bugüne uzanan yolculuğuna dair duygusal bir konuşma gerçekleştirdi.
Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Fikret Gümüş ise Acıpayam'ı gelişen ve üreten bir ilçe haline dönüştüreceğini ifade etti.
Denizli Ülkü Ocakları İl Özgür Solak, Acıpayam Belediye Meclis Üyesi adaylığına uygun görülen Acıpayam Ülkü Ocakları Başkanı Ali Özcan'ın devir teslim törenini gerçekleştirerek, Acıpayam Ülkü Ocakları yeni Başkanı Oğuzhan Ateşin atamasını gerçekleştirdi.
Törende MHP'ye katılan yeni üyelere rozetlerini takan MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Cumhur İttifakı'na vurgu yaparak; "Denizli'de 20'de 20 hedefine ulaşacağız. Bilge Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli'nin 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' anlayışını şiar edindik. Merhum Başbuğumuz Alpaslan Türkeş'in 9 ışığından feyz alarak teşkilatlarımız ve dava arkadaşlarımızda siyasi mücadelemize devam ediyoruz. Cumhur İttifakı ve MHP'nin yerel yönetimler anlayışına baktığımızda, Türkiye'de yapılanlar yapacaklarımızın teminatıdır. Bu süreç içerisinde tüm teşkilatlarımızla, Denizli genelinde başarılı olma adına emeğimizi, yüreğimizi ve alı terimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ
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