MHP'ye Torbalı'dan 350 Yeni Üye - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP'ye Torbalı'dan 350 Yeni Üye

MHP\'ye Torbalı\'dan 350 Yeni Üye
18.07.2026 00:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Torbalı ilçesinde MHP'ye 350 yeni üye katıldı, rozet takma töreni düzenlendi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) katılan 350 kişiye rozet takıldı.

İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Devlet Bahçeli'nin başlattığı kardeşlik çağrısının Türkiye'nin her şehrinde cevap bulduğunu söyledi.

Partiye katılımların devam ettiğini belirten Şahin, "Bugün burada sadece bir rozet takma töreni değil, aynı bayrağın gölgesinde, aynı ezanın sesinde, aynı vatan toprağında kader birliği yapmış gönülleri birleştireceğiz." dedi.

Birlik ve beraberliğin önemine değinen Şahin, "Bir devleti güçlü yapan yalnızca ordusu, ekonomisi değil, milletinin birbirine duyduğu güven, kardeşlik ve ortak geleceğe olan inançlarıdır. Amerika İran'ı bombalıyor, İran ise Körfez ülkelerini bombalıyor. Bu savaşta yıkılan Müslüman şehirleri, ölen Müslüman çocuklar, ağlayan Müslüman anaları, kanı akan yine bu coğrafyanın insanı. İç cephemizi sağlamlaştırmadan dışarıdaki oyunları bozamayız." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" hedefinin önemini vurgulayan Şahin, bu hedefin Müslümanı Müslümana vurdurmak isteyenlere karşı kurulmuş bir kardeşlik cephesi olduğunu kaydetti.

MHP Torbalı İlçe Başkanı Veli Kaçar'ın da katıldığı program, Çermikliler Derneği, Tarım İşçileri Kooperatifi, Erzurumlular Derneğinin üyeleri ile ilçede yaşayan Diyarbakırlı, Mardinli, Bitlisli, Karslı, Muşlu, Şanlıurfalı yeni 350 üyeye rozetlerinin takılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Yerel Haberler, Veysel Şahin, Politika, Türkiye, Torbalı, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'ye Torbalı'dan 350 Yeni Üye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna: 501 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya’dan teslim aldık Ukrayna: 501 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya'dan teslim aldık
Emniyet amiri oğlunun silahıyla canına kıydı Emniyet amiri oğlunun silahıyla canına kıydı
Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesinde ilk 2 madde kabul edildi Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesinde ilk 2 madde kabul edildi
Tel Aviv’de büyük panik Türkiye ve 2 ülkeden kritik hamle geldi Tel Aviv'de büyük panik! Türkiye ve 2 ülkeden kritik hamle geldi
Özgür Özel düğmeye bastı 24 yıl sonra bir ilk yaşanacak Özgür Özel düğmeye bastı! 24 yıl sonra bir ilk yaşanacak
Trump’tan Çin’e tarihi suçlama: 2020 seçimlerine müdahale ettiler Trump'tan Çin'e tarihi suçlama: 2020 seçimlerine müdahale ettiler

00:06
Mahsun Kırmızıgül’den Haluk Levent’e sitem dolu mektup: Gerçekten değdi mi
Mahsun Kırmızıgül'den Haluk Levent'e sitem dolu mektup: Gerçekten değdi mi?
22:42
İran: ABD’nin asıl amacı Rusya ve Çin’e karşı 3. Dünya Savaşı’nı başlatmak
İran: ABD’nin asıl amacı Rusya ve Çin’e karşı 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak
22:35
Sütçü İmam Üniversitesi Hatanesi’nde skandal iddia: Tek kullanımlık tıbbi malzemeler defalarca kullanıldı
Sütçü İmam Üniversitesi Hatanesi'nde skandal iddia: Tek kullanımlık tıbbi malzemeler defalarca kullanıldı
22:15
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalogda adı geçen Önder Sav sessizliğini bozdu
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalogda adı geçen Önder Sav sessizliğini bozdu
21:15
Ahbap soruşturmasında devasa rakamlar: Tek seferde 500 bin TL basmışlar
Ahbap soruşturmasında devasa rakamlar: Tek seferde 500 bin TL basmışlar
20:59
Haluk Levent’in ABD’den iş insanı Hüseyin Başaran’a yolladığı video ortaya çıktı: Para burada abi
Haluk Levent'in ABD'den iş insanı Hüseyin Başaran'a yolladığı video ortaya çıktı: Para burada abi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 01:28:59. #7.13#
SON DAKİKA: MHP'ye Torbalı'dan 350 Yeni Üye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.