MHP'yi ziyarete giden Saadet Partili başkan kapıda kaldı - Son Dakika
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Politika

MHP'yi ziyarete giden Saadet Partili başkan kapıda kaldı

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Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun ve beraberindeki parti yöneticileri önceden randevu alarak gittikleri MHP Kayseri İl Başkanlığı'nda kapıda kaldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Altun, ''Karşılaştığımız tablo Türk milletinin misafire yaklaşımı ile bağdaşmadığını belirtmekle olayı Saadet Partimize bir tavır olarak değerlendirmek istemiyorum'' dedi.

07.02.2025 14:37  Güncelleme: 14:53
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Kayseri'de Saadet Partisi ile MHP arasında randevu krizi yaşandı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun ve beraberindeki parti yöneticileri önceden randevu alarak gittikleri MHP Kayseri İl Başkanlığı'nda kapıda kaldı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

MHP ile aralarında yaşanan randevu krizini Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, sosyal medyadan duyurdu. Altun, önceden randevu alarak gittikleri MHP İl Başkanlığı'nda Türk milletinin misafire yaklaşımı ile bağdaşmayan bir uygulama ile karşılaştıklarını belirtti.

"TÜRK MİLLETİNİN MİSAFİRE YAKLAŞIMI İLE BAĞDAŞMIYOR"

Altun, konuyla ilgili açıklamasında "Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı olarak yeni nesil siyaset ilkeleri doğrultusunda Genel Başkanımızın siyasetten öfke ve ayrıştırıcı dili silme prensiplerine uygun olarak Sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilere ziyaretler yapmaktayız. Bu bağlamda il sekreteryamızın ziyaret için randevu istediği MHP Kayseri il başkanlığını bu gün verilen randevuya ve belirtilen saatte uygun olarak yönetim kurulu üyelerimizle ziyarete gittik. Karşılaştığımız tablo Türk milletinin misafire yaklaşımı ile bağdaşmadığını belirtmekle olayı Saadet Partimize bir tavır olarak değerlendirmek istemiyorum" ifadelerine yer verdi.

İşte Altun'un o açıklaması;

MHP'yi ziyarete giden Saadet Partili başkan kapıda kaldı
MHP\'yi ziyarete giden Saadet Partili başkan kapıda kaldı

Erdal Altun, Politika, Kayseri, Güncel, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'yi ziyarete giden Saadet Partili başkan kapıda kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Çelikk:
    İyi olmuş adamına göre muamele 41 81 Yanıtla
    şakir:
    apoyla iş tutanlar misafir karşılak nedir bilirmi 1 0
  • Kazım Özkan:
    ahmet Türk pelvin buldan mısın sen kapıda karşılsnacak 88 19 Yanıtla
    Orhan kaya:
    onların bile bir davasının peşinde koşuyor bunlar davasını chpye sattı 0 1
  • Hidayet Ballı:
    vallahi çok iyi olmuş 22 61 Yanıtla
  • Bilal Akarsu:
    dem'e gidecekken yanlış gitmişsiniz, olaki kabul etselerdi acaba ne konuşacaktınız 27 32 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    ben buna gülerim işte 47 11 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Onlar şuan senle görüşemez onalrın muhattabı İmralı ve avaneleri. 45 13 Yanıtla
  • ferhat eser:
    misafire bu yapılmaz eskiden 10 kişi çat kapı gelirdi habersiz şimdi aynı şekilde gelse kapıya ev sahibi şok geçirip bunu hakaret sayıyor neredeyse batı özentiliği türkiyeyi bitirdi misafir ağırlamak randevulu sisteme geçti yazık 45 4 Yanıtla
  • Necati Kaya:
    Kapiya " Bugün cenazemiz var,o nedenle kapalıyız " diye not yazmışlardır ,başkanda o yazıyı görememiştir. 16 1 Yanıtla
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