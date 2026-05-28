MHP'den AK Parti'ye Bayram Ziyareti ve Cumhur İttifakı Vurgusu
MHP'den AK Parti'ye Bayram Ziyareti ve Cumhur İttifakı Vurgusu

28.05.2026 11:24
MHP heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti'yi ziyaret ederek birlik mesajı verdi. Görüşmede Cumhur İttifakı'nın ortaklığı ve Terörsüz Türkiye süreci vurgulandı, CHP'deki son gelişmelere de değinildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı ve MYK üyesi Esma Özdaşlı ve MYK üyesi Şahin Kartal'dan oluşan heyet, Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti'ye bir ziyarette bulundu. MHP heyetini, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Sivil Toplum ve halkla ilişkiler Başkan yardımcısı Selahattin Yağcı, Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Gençlik Kolları MYK Üyesi Abdullah Uçan karşıladı.

AK Parti Genel Merkez binasındaki ziyarette, birlik ve beraberlik içerisinde, daha güvenli ve müreffeh bir Türkiye için Cumhur İttifakı'nın ortaklığına vurgu yapıldı, Kurban Bayramı'nın küskünlüklerin ve kırgınlıklarının bitmesine vesile olması temennisinde de bulunuldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başta Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili ufuk açan konuşmalarının olduğuna dikkati çeken Yayman, Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile uyum içerisinde olduğunu söyledi. Ayrıca Yayman, MHP lideri Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki bu uyumun, Türkiye'nin önündeki engelleri teker teker aşması için büyük bir vizyon sağladığının da altını çizdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, CHP'de son dönem yaşanan hadiselere değinerek, "Bu durum hepimizi üzmektedir. Türk siyasetinin köklü çınarlarından birisinin daha fazla yıpranmasına gönlümüz razı değildir. Genel Başkanımız da bu konuda gerekli açıklamalarda bulundular. Sağduyu ile bundan sonraki süreç daha iyi yönetilir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Kurban Bayramı, AK Parti, Politika, Son Dakika

