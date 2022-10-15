Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Bartın'ın Amasra ilçesindeki madende meydana gelen ve 40 kişinin hayatını kaybettiği patlama dolayısıyla Twitter hesabından mesaj yayımladı. Miçotakis, " Türkiye 'nin Bartın ilinde meydana gelen korkunç maden patlaması ve can kaybını duymak üzücü. Yunanistan, arama çalışmalarına yardım göndermeye hazır" dedi.

Kaynak: İHA

Yunanistan, Türkiye, Bartın, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Miçotakis: 'Yunanistan arama çalışmalarında Türkiye'ye yardım etmeye hazır' - Son Dakika

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