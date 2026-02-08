Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef aldı! Tepkiler gecikmedi - Son Dakika
Politika

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef aldı! Tepkiler gecikmedi

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş\'i kıyafeti üzerinden hedef aldı! Tepkiler gecikmedi
08.02.2026 00:23
İYİ Partili olduğu belirtilen Mehmet Emin Korkmaz isimli şahıs, sosyal medya hesabı üzerinden Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i, başörtülü ve geleneksel olan kıyafeti üzerinden hedef aldı. "Siyasal İslamcı" olmakla suçladığı Güneş için skandal ifadeler kullanan Korkmaz'a AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, "Anadolu kadınının şalvarını ve geleneksel kıyafetini "cahillik" sanan bu üstenci zihniyet, aslında kendi cehaletini sergilemiştir." dedi.

İYİ Partili olduğu belirtilen, Mehmet Emin Korkmaz, sosyal medya hesabından Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı AK Partili Zeynep Güneş'i başörtüsü ve yerel kıyafeti üzerinden hedef aldı. Korkmaz, Güneş için skandal ifadeler kullandı.

AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANI İÇİN SKANDAL SÖZLER

Korkmaz şunları söyledi: "Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekânı şaşırmış olacak gariban... En azından benim annemin kılığı kıyafeti, tahsili var!"

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef aldı! Tepkiler gecikmedi

HESABINI KAPATTI

Söz konusu paylaşıma tepki gecikmedi. Korkmaz tepkilerin ardından sosyal medya hesabını kapattı.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ: KENDİ CEHALETİNİ SERGİLEDİ

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Korkmaz'a sert tepki gösterdi. Albayrak şunları söyledi: "Anadolu kadınının şalvarını ve geleneksel kıyafetini "cahillik" sanan bu üstenci zihniyet, aslında kendi cehaletini sergilemiştir. 3 dönemden bu yana Mihalgazili hemşehrilerimizin oylarıyla seçilmiş bir başkana kılık ve kıyafet üzerinden saldırmak, bu milletin değerlerine hakaret etmektir.

"KIYAFETİ HEDEF ALAN BU HADSİZ DİLİ KINIYORUZ"

Milletin iradesini ve kıyafetini hedef alan bu hadsiz dili kınıyoruz. Bu toprakların özüyle kavga edenler, her zaman kaybetmeye mahkumdur. Sizin kibriniz, bizim Anadolu irfanımızı yenemedi ve asla da yenemeyecek! Kenef ağızlı bu tiplere karşı Zeynep Güneş başkanımızın her daim yanındayız."

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef aldı! Tepkiler gecikmedi

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef aldı! Tepkiler gecikmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet emin Camli Mehmet emin Camli:
    Gayet inancına ve kültürüne uygun giyinmiş tebrik ediyorum ?????? 11 1 Yanıtla
  • NİYAZİ ÜNAL NİYAZİ ÜNAL:
    seçim zamanı bunlarda umreye gider, niyet hayr akıbet hayr 5 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
22:54
SON DAKİKA: Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef aldı! Tepkiler gecikmedi - Son Dakika
