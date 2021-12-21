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Milas Ülkü Ocakları'nda görev değişimi yapıldı - Son Dakika

Milas Ülkü Ocakları'nda görev değişimi yapıldı

21.12.2021 09:34
Milas Ülkü Ocakları'nda görev değişimi yapıldı

Uzun yıllar başarılı bir şekilde Milas Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini sürdüren, özellikle eğitim ve gençlere yönelik hayata geçirdiği projelerle dikkat çeken Hayrettin Gönül'ün yerine Kemal Sağıroğlu atandı.

Uzun yıllar başarılı bir şekilde Milas Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini sürdüren, özellikle eğitim ve gençlere yönelik hayata geçirdiği projelerle dikkat çeken Hayrettin Gönül'ün yerine Kemal Sağıroğlu atandı.

Ülkü Ocakları Muğla İl Başkanlığı Genişletilmiş İstişare Toplantısı'nın ikinci etabı Milas Ülkü Ocakları'nın ev sahipliğinde İl yöneticileri, İlçe Ocak Başkanları ve İlçe yöneticilerinin katılımları ile gerçekleştirildi. Toplantıda konuşma yapan Muğla Ülkü Ocakları Başkanı Burak Demirel, "2023 Lider Ülke Türkiye anlayışıyla Liderimizin izinde, Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım'ın emrinde emin adımlarla Türk Gençliğini en iyi şekilde yetiştirme gayretindeyiz. Toplantımızın Ülkücü Harekete ve Muğla'mıza hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Konuşmasının sonlarına doğru Milas Ülkü Ocakları'nda görev değişikliği yapıldığını da duyuran Demirel, "Ülkü Ocakları Milas İlçe Başkanlığına Kemal Sağıroğlu atanmıştır. Yeni görevinde muvaffakiyetler diler, görevini devreden Hayrettin Gönül'e ve geçmiş dönem Ocak başkanlarımıza teşekkür ederim. Hayrettin Gönül, Ülkü Ocakları Muğla İl Başkanlığı bünyesinde bölge başkanımız olarak çalışmalarına devam edecektir. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Başkan Demirel'in ardından söz alan yaklaşık beş yıl boyunca Milas Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini başarı ile sürdüren Hayrettin Gönül, "Yaklaşık beş buçuk yıldır şerefle sürdürmekte olduğum Milas Ülkü Ocakları Başkanlığı görevimi İl Başkanımız Burak Demirel'in takdir ve katılımları ile iki cihan kardeşim Kemal Sağıroğlu Başkanıma devretmenin onur ve gururunu yaşıyorum. Yine İl Başkanımızın takdirleri ile Muğla Ülkü Ocakları Başkan Yardımcılığı ile Bölge Başkanlığına atanmış bulunmaktayım. Bugüne kadar maddi-manevi vermiş oldukları destekler ile her daim yanımızda olan değerli büyüklerime ve dostlarıma, bu güne kadar gece gündüz demeden benimle mücadele veren fedakar, cefakar Ülkü Ocaklı yiğit kardeşlerime en derin saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Varsa haklarım sonuna kadar helaldir. Bugüne kadar beni yetiştirenlerin, bana güvenenlerin başını yere eğdirtmedim, söz getirtmedim bundan sonrada şerefli başlarını eğdirtmeyi Cenabı Allah nasip etmesin. İlk günkü heyecan ve sadakat ile bilge Liderimizin izinde, Genel Başkanımızın emrinde, İl Başkanımızın işaret ettiği yerde ve Kemal Başkanımızın her daim yanında olmaya devam edeceğim" dedi.

Başkanlık görevini devralan Kemal Sağıroğlu ise "Muğla Ülkü Ocakları Başkanımız Burak Demirel'in takdir ve katılımları ile Milas Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini devralmış bulunmaktayım. Bugüne kadar omuz omuza görev yapmaktan onur duyduğum ve bugün görevi devraldığım can kardeşim Hayrettin Gönül Başkanıma vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyor, yeni görevinde üstün başarılar diliyorum. Bana bu kutlu görevi layık gören Türk gençliğinin yol başçısı Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım beyefendiye ve İl Başkanımız Burak Demirel beye şükranlarımı sunuyorum. Milas Ülkü Ocakları olarak, dünden bugüne olduğu gibi bilge Liderimizin izinde, Genel Başkanımızın emrinde, İl Başkanımızın işaret ettiği yerde olmaya son nefesimize kadar devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Milas Ülkü Ocakları'nda görev değişimi yapıldı
Milas Ülkü Ocakları'nda görev değişimi yapıldı
Milas Ülkü Ocakları'nda görev değişimi yapıldı
Milas Ülkü Ocakları'nda görev değişimi yapıldı
Milas Ülkü Ocakları'nda görev değişimi yapıldı
Milas Ülkü Ocakları'nda görev değişimi yapıldı
Milas Ülkü Ocakları'nda görev değişimi yapıldı

Ülkü Ocakları, Muğla, Milas, Ocak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milas Ülkü Ocakları'nda görev değişimi yapıldı - Son Dakika


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