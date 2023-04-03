Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak seçim vaadi: Kazanırsak Cumhurbaşkanına hakaret suçunu kaldıracağız - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak seçim vaadi: Kazanırsak Cumhurbaşkanına hakaret suçunu kaldıracağız

03.04.2023 16:41

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ifade özgürlüğünü yeniden tesis edeceklerini ifade ederek, seçilmesi halinde Türk Ceza Kanunu'nda Cumhurbaşkanına hakaret suçunu düzenleyen 299'uncu maddeyi yürürlükten kaldıracaklarını belirtti.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi.

"ÜLKEMİZ HAK ETMEDİĞİ BU UCUBE MADDEDEN KURTULACAK"

Millet İttifakı iktidarında ifade özgürlüğünü yeniden tesis edeceklerini ve tweet atan hiçbir gencin sabahın köründe gözaltına alınmayacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Ülkemiz hak etmediği bu ucube maddeden kurtulacak" diye konuştu.

"14 MAYIS'TAN SONRA KANUN TEKLİFİ VERECEĞİZ"

14 Mayıs'tan sonra "Cumhurbaşkanına hakaret" maddesinin TCK'dan kaldırılması için kanun teklifi vereceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada "Türkiye, 15 Mayıs sabahına özgür uyanacak, başta gençler olmak üzere bütün yurttaşlarımızın kendilerini rahatça ifade edebileceği bir ülke yaratacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

299. MADDE NEDİR?

Türk Ceza Kanunu'nun 299'uncu maddesi, Cumhurbaşkanına hakaret eden kişinin, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını öngörüyor. Suçun alenen işlenmesi halinde ceza altıda bir oranında artırılıyor. Bu da ceza miktarının 4 yıl 8 aya kadar çıkmasına neden oluyor. Ancak bu kanunun uygulanması için Adalet Bakanı'nın izni gerekiyor.

YORUMLAR (3)
  • haydar topçu: Ben şu ana kadar senden asgari ücret olsun emekli olsun ne zam vereceğini duymadım Cevap Yaz 41 12 Yayından Kaldır
  • Mustafa Pilav: Yahu dalga mı geçiyorsun o koltuk otobüs koltugu6 değil bay kemal bey Cevap Yaz 38 15 Yayından Kaldır
  • mehmet yiğit: yahuu bir icraat bir projeden bahset bunlarla oyalama bizi. Gerçi sizden proje falan beklemek de haksızlık olur Cevap Yaz 34 12 Yayından Kaldır
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