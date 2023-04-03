Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak seçim vaadi: Kazanırsak Cumhurbaşkanına hakaret suçunu kaldıracağız

İttifakta liste krizi! Babacan "Söz vermiştin" dese de CHP liderinin başka bir planı var

Çok konuşulacak bir seçim vaadi daha: Kazanırsak 299. maddeyi hemen kaldıracağız

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi.

"ÜLKEMİZ HAK ETMEDİĞİ BU UCUBE MADDEDEN KURTULACAK"

Millet İttifakı iktidarında ifade özgürlüğünü yeniden tesis edeceklerini ve tweet atan hiçbir gencin sabahın köründe gözaltına alınmayacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Ülkemiz hak etmediği bu ucube maddeden kurtulacak" diye konuştu.

"14 MAYIS'TAN SONRA KANUN TEKLİFİ VERECEĞİZ"

14 Mayıs'tan sonra "Cumhurbaşkanına hakaret" maddesinin TCK'dan kaldırılması için kanun teklifi vereceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada "Türkiye, 15 Mayıs sabahına özgür uyanacak, başta gençler olmak üzere bütün yurttaşlarımızın kendilerini rahatça ifade edebileceği bir ülke yaratacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

299. MADDE NEDİR?

Türk Ceza Kanunu'nun 299'uncu maddesi, Cumhurbaşkanına hakaret eden kişinin, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını öngörüyor. Suçun alenen işlenmesi halinde ceza altıda bir oranında artırılıyor. Bu da ceza miktarının 4 yıl 8 aya kadar çıkmasına neden oluyor. Ancak bu kanunun uygulanması için Adalet Bakanı'nın izni gerekiyor.