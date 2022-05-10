Milletvekili Akyol, Çiftlikköy'de köylülerin taleplerini dinledi - Son Dakika
Üye Girişi

Milletvekili Akyol, Çiftlikköy'de köylülerin taleplerini dinledi

10.05.2022 11:15
Milletvekili Akyol, Çiftlikköy'de köylülerin taleplerini dinledi

AK Parti Yalova Milletvekilimiz Meliha Akyol, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar ve ilçe teşkilatıyla köyleri ziyaret ederek sıkıntı ve talepleri dinledi.

AK Parti Yalova Milletvekilimiz Meliha Akyol, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar ve ilçe teşkilatıyla köyleri ziyaret ederek sıkıntı ve talepleri dinledi.

Akyol ve Silpagar'a köy ziyaretlerinde İlçe Başkanı Fettan Engin, parti yönetimi, İl Genel Meclis ve Belediye Meclisi üyeleri de eşlik etti. AK Partili heyet, Kılıçköy, İlyasköy, Çukurköy, Denizçalı ve Kabaklı'da muhtarlar ve köylülerle bir araya geldi.

Ziyaretlerde köylerde devam eden yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Heyet, köylülerden gelen sıkıntı ve talepleri dinledi. - YALOVA

Milletvekili Akyol, Çiftlikköy'de köylülerin taleplerini dinledi
Milletvekili Akyol, Çiftlikköy'de köylülerin taleplerini dinledi
Milletvekili Akyol, Çiftlikköy'de köylülerin taleplerini dinledi
Milletvekili Akyol, Çiftlikköy'de köylülerin taleplerini dinledi

YORUMLAR
500
Yalova'da itfaiyeden top kurtarma operasyonu Yalova'da itfaiyeden top kurtarma operasyonu

Meliha Akyol, Çiftlikköy, Hisarcık, Yalova, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Akyol, Çiftlikköy'de köylülerin taleplerini dinledi - Son Dakika


Son Dakika
15:31 19 yaşındaki motokuryeye çarparak öldüren otomobil sürücüsü, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
15:30 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert sözler: 3 milyar euroya insan ülkesini satar mı, iradesini satar mı?
15:29 Genç yıldız Arda Güler'i yıkan sakatlık: U17 Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı
15:28 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu: Markette stokçuluk yapanlar 1 yıldan 3 yıla yıla kadar tutuklanacak
15:24 Putin'in askeri geçit törenlerinde kullandığı bot Bayraktar TB2 SİHA tarafından imha edildi
15:22 Miras tartışmasında kan döküldü! Satırlı, silahlı kavgada 1 kişi öldü
15:20 Üç Kız Kardeş'in yeni bölümü bu akşam ekranlarda: Somer kendisini dinlemek istemeyen Türkan'ı tekneye kaçırıyor!
15:17 Yeni kredi paketleriyle ev almak isteyenler ne kadar taksit ödeyecek: İşte o oranlar
15:15 Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na canlı yayın çağrısı: Belgelerle sığınmacıları konuşalım
15:14 Destan dizisinde bu akşam neler olacak? Akkız, Balamir ve Çolpan'ı kurtarabilecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 15:52:05. #1.13#
SON DAKİKA: Milletvekili Akyol, Çiftlikköy'de köylülerin taleplerini dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement