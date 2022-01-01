Üye Girişi
Milletvekili Aydın: "2022'de de yatırımlarımız hız kesmeyecek" - Son Dakika

Milletvekili Aydın: "2022'de de yatırımlarımız hız kesmeyecek"

01.01.2022 00:01
Milletvekili Aydın: "2022'de de yatırımlarımız hız kesmeyecek"

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, 2021 yılını değerlendirerek, 2022 yılının da Giresun için yatırım yılı olacağını söyledi.

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, 2021 yılını değerlendirerek, 2022 yılının da Giresun için yatırım yılı olacağını söyledi.

Milletvekili Aydın, 2022 yılında Giresun-Dereli- Şebinkarahisar Devlet Yolu, Kovanlık - Aydındere yolu gibi birçok proje çalışmalarının hız kazanacağı bir yıl olacağını ifade ederek, "Küresel ölçekte tüm insanlığı etkileyen Pandemi dolayısıyla zor bir süreçten geçiyor olmamız takip ettiğimiz yatırım, proje ve hizmetlerin hızını kesmedi. İnşallah 2022 yılı Giresun için çok güzel hizmetlerin kazanılacağı bir yıl olacaktır. Bildiğiniz gibi, 2021 yılında şehrimizin gelişimi açısından son derece önemli gördüğümüz yatırımları içerisinde barındıran birtakım projeler hayata geçirilmişti. İçerisinde istihdamı destekleyen çalışmalarıyla 2. Organize Sanayi Bölgesi bu yatırımların başında gelmekle birlikte ilimiz ekonomisinin bir lokomotifi konumundadır. Bunun yanında Eğribel Tüneli bölge halkımızın yarım asırlık hayalidir. Yaz döneminde gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde yıl sonunda bir tüpünün, 2022 yılı içerisinde ise tamamının hizmete geçeceği müjdesini vermiştik. 2021 yılının sonu itibariyle Doğu Karadeniz ile İç Anadolu bölgesi arasında önemli bir koridor görevi üstelenen Eğribel Tüneli'nin bir tüpü açılmış durumdadır. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çotanak Spor Kompleksi de bu şehrin kazanımları arasında yer almaktadır" dedi.

-Giresun'un 2022 yılı projeleri

Giresun'da 2022 yılında da önemli projelerin gerçekleşeceği bir yıl olacağını da belirten Milletvekili Aydın, "2022 yılı Kovanlık - Aydındere yolu, Giresun-Dereli-Şebinkarahisar Devlet Yolu, Merkez Battı - Çıktı Yol Kotu projesi, Gençlik Merkezleri, 3. OSB, Batlama Yolu, Kapalı Spor Salonları, TOKİ Evleri, Millet Bahçeleri ve diğer bütün projeler içinde çalışmaların hız kazanacağı bir yıl olacaktır. 2022 yılının ekonomi ve dış politika başta olmak üzere her alanda yeni başarıların yaşandığı bir sene olacağına yürekten inanıyoruz. Bu doğrultuda milletimize karşı olan ödevlerimizi yerine getirmek için yine ülkemiz ve milletimiz için daha fazla gayret göstereceğiz. Giresunlu hemşerilerimiz için yatırım ve hizmetlerin takipçisi olacak, çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha 2022 yılının sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - GİRESUN

Milletvekili Aydın: 2022'de de yatırımlarımız hız kesmeyecek
Milletvekili Aydın: 2022'de de yatırımlarımız hız kesmeyecek

YORUMLAR
500

Milletvekili, Yatırım, Giresun, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Aydın: '2022'de de yatırımlarımız hız kesmeyecek' - Son Dakika


Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi         
00:36
Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu         
23:02
Son Dakika: Motorin, benzin ve otogaza büyük yeni yıl zammı Son Dakika: Motorin, benzin ve otogaza büyük yeni yıl zammı         
20:11
MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı         
19:13
2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu! 2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu!         
16:52
Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada         
15:39
Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı! Beyin kanaması geçirmişti Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı! Beyin kanaması geçirmişti         
15:38
Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek         
14:38
2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı         
14:33
TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi! TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!         
14:26
Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı         
12:52
Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak         
11:58
Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum         
11:57
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14

Son Dakika Haberleri
01:06 Gökçe Bahadır O Ses Türkiye yılbaşı programında jüriyi büyüledi!
00:59 Bakan Fahrettin Koca duyurdu! Yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi
00:53 Kılıçdaroğlu'ndan elektrik ve doğal gaza gelen yüksek zamlara tepki: Ümüklerini sıktın
00:51 Taksim'de yılbaşı eğlencesinde iğrenç olay: Elle taciz ettiler
00:45 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zam tepkisi: En ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun
00:35 Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi
00:35 Türkiye 2022 yılına her şeye rağmen coşkuyla 'merhaba' dedi
00:33 Yeni yılın ilk dakikalarında gelen zamlar! Elektrik ve doğal gaz zamlandı! İşte yeni fiyatlar!
23:26 Bir zamanlar "Kürt yoktur" diyen CHP'nin kanalında "Keçe Kurdan" türküsüyle yeni yıl kutlandı
17:11 Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 01:15:41. #1.12#
SON DAKİKA: Milletvekili Aydın: "2022'de de yatırımlarımız hız kesmeyecek" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement