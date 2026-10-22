Milletvekili Aykut Kaya kuaför ve berberlere yüzde 10'luk KDV çağrısı yaptı - Son Dakika
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Milletvekili Aykut Kaya kuaför ve berberlere yüzde 10'luk KDV çağrısı yaptı

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Yeni Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, kuaför, berber ve güzellik salonu işletmecilerinin ödediği KDV'nin yüzde 20'den yüzde 10'a düşürülmesini istedi. Kaya, bankaların kredi kartı işlemlerinden aldığı yaklaşık yüzde 2,5 komisyonun da yüzde 1'e indirilmesini talep etti.

Yeni Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, kuaför, berber ve güzellik salonu işletmecilerinin ödediği katma değer vergisinin (KDV) yüzde 10'a düşürülmesini istedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kuaför, berber ve güzellik salonu işletmecilerinin ciddi sorunlar yaşadığını dile getirdi.

Söz konusu esnafın yüzde 20 katma değer vergisi (KDV) ödediğini söyleyen Kaya, şunları kaydetti:

"Bu, oldukça yüksek bir oran. Bu oranın yüzde 10'a düşürülmesini talep ediyorlar. Artık neredeyse her işlem kredi kartıyla yapılıyor, bankalar da bu işlemlerden yaklaşık yüzde 2,5 komisyon alıyor. İşlem hacminin arttığını da dikkate alırsak bu komisyon oranlarının da yüzde 1'e düşürülmesini esnafımız adına talep ediyoruz."

Aykut Kaya, ayrıca aynı meslekten iş yerlerinin birbirine çok yakın şekilde açılabildiğini anlatarak, iş yerleri arasında belli bir mesafe konulması konusunda Meclis'te bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Milletvekili Aykut Kaya kuaför ve berberlere yüzde 10'luk KDV çağrısı yaptı - Son Dakika
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