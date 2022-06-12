Milletvekili Büyükataman: "Kılıçdaroğlu'nun niyeti terör örgütleri karşısında Türkiye'nin elini kolunu bağlamaktır" - Son Dakika
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Milletvekili Büyükataman: "Kılıçdaroğlu'nun niyeti terör örgütleri karşısında Türkiye'nin elini kolunu bağlamaktır"

12.06.2022 17:59
Milletvekili Büyükataman: "Kılıçdaroğlu'nun niyeti terör örgütleri karşısında Türkiye'nin elini kolunu bağlamaktır"

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, "Halihazırda Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut terörle mücadele yasası uluslararası hukuk ilkelerine uygundur.

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, "Halihazırda Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut terörle mücadele yasası uluslararası hukuk ilkelerine uygundur. Bu yasayı değiştireceğini söyleyen Kılıçdaroğlu'nun gerçek niyeti Türkiye'nin terör örgütleri karşısında elini kolunu bağlamaktır. Kılıçdaroğlu'nun maskesi bir kez daha düşmüş, gerçek yüzü ortaya çıkmıştır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantısı Yenişehir'de yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AB yetkililerine yaptığı konuşmasında "Terörle mücadele yasası, uluslararası hukuk normlarına göre yeniden şekillendirilmeli" sözlerini eleştiren Büyükataman, "Kılıçdaroğlu'na sormak gerekir. Türkiye'nin terörle mücadelesinde seni rahatsız eden nedir? Halihazırda Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut terörle mücadele yasası uluslararası hukuk ilkelerine uygundur. Bu yasayı değiştireceğini söyleyen Kılıçdaroğlu'nun gerçek niyeti Türkiye'nin terör örgütleri karşısında elini kolunu bağlamaktır. Kılıçdaroğlu'nun maskesi bir kez daha düşmüş, gerçek yüzü ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

Önce 9 bölgede ardından 81 İlin bütün ilçelerinde toplantılar düzenlediklerini söyleyen MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, "Toplantı amacımız bölgenin maruz kaldığı sıcak gelişmeleri vatandaşlarımızla paylaşmak ve 2023 seçimlerindeki vazifemizi hatırlatmaktır" dedi. Cumhur İttifakı'nın milletin hissiyatıyla ve 15 Temmuz akşamı 250 şehidin kanına binaen kurulduğunu söyleyen Vahapoğlu, "Türkiye'nin geleceğine sahip çıkan o iradenin, o meydanlarda oluşturduğu ruha binaen bir birliktelik bu. Kapalı kapılar ardında yapılan hiçbir pazarlık söz konusu olmadı. Bu birliktelik pazarlık ile inşa edilmedi. Cumhur ittifakı, Türkiye'nin geleceğine, birlikte sahip çıkma noktasında müşterek irade ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

2023 yılının tam bir dönüm noktası olduğunu belirten MHP MYK Üyesi Fevzi Zırhlıoğlu, " 100 yıla aşkın bir süredir dünya medeniyetinin gelişmiş ülkeler diye ifade ettiğimiz ülkelerin dünyayı kan gölüne çevirdiğini ibretle izliyoruz . Türk İslam medeniyeti, 100 yıllar boyunca cihana nizam verdi. Terk ettiğimiz coğrafyalara bakın. Hepsi sıkıntılar içinde. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu coğrafyadan ayağa kalkmasına sadece Türk milletinin değil İslam ümmetinin ve mazlum milletlerinde ihtiyacı var. İşte tam bu sebepten 2023 seçimleri Türkiye için çok önemlidir" şeklinde konuştu. 2023 seçimlerine hazırlandıklarını ifade eden MDK Üyesi Muhammet TEKİN, MHP'nin sadece bir parti değil, bir duygunun bir fikrin bir düşüncenin ve vatan sevgisinin ete kemiğe bürünmüş, siyasi bir zemin olduğunu söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Yenişehir İlçe Başkanı Arif Eren "Önce Vatanım ve Milletim, Sonra Partim ve Ben" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmuş oldukları Cumhur İttifakının en güzel örneğini Yenişehir'de yaşıyoruz. MHP olarak üretken belediyecilik ve insan odaklı hizmet anlayışımızla cumhur ittifakı çatısı altında birlik, beraberlik ve uyum içerisinde hep birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın "Üretken belediyecilik anlayışı ile çıktığımız bu yolda 2023 seçimlerine emin adımlarla ilerliyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla, çalmadık kapı, girilmedik ev bırakmıyoruz. Vatandaşlarımızın mutluluğu ve refahı her şeyden önemli. Cumhur İttifakı çatısı altında inşallah var gücümüzle çalışıp, Türkiye'nin geleceğini birlikte inşa edeceğiz" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Cumhuriyeti, Milletvekili, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Milletvekili Büyükataman: 'Kılıçdaroğlu'nun niyeti terör örgütleri karşısında Türkiye'nin elini kolunu bağlamaktır' - Son Dakika

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