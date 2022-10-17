Milletvekili Çelebi: "Yolumuz millete hizmet yolu" - Son Dakika
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Milletvekili Çelebi: "Yolumuz millete hizmet yolu"

17.10.2022 11:41
Milletvekili Çelebi: "Yolumuz millete hizmet yolu"

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, yapımı devam eden Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos karayolunda çalışmaların sona geldiğini bildirdi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, yapımı devam eden Ağrı-Hamur-Tutak- Patnos karayolunda çalışmaların sona geldiğini bildirdi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, yapımı devam eden Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos karayolunda incelemelerde bulundu. Çelebi, karayolunda çalışmaların sona geldiğini bildirdi.

AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi, "Stratejik öneme sahip dev projemiz için ek ödenek temin etmiştik. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'yu birbirine Ağrı Hamur- Tutak- Patnos karayolunda toplam 79 km'lik yol tamamlandı. Toplamda 302 metre uzunluğunda 3 adet köprü de tamamlandı. 8 açıklık 335 metre uzunluğunda 40 metre yüksekliğindeki Tutak Viyadüğü ile 100 metre uzunluğundaki Hamur köprüsü de tamamlanmıştır. Kavşak, korkuluk çalışmaları ve çevre düzenlemelerinin ardından İnşallah en kısa zamanda kurdeleyi kesip Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos karayolumuzu açacağız. Projenin tamamlanması ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'yu birbirine bağlayacak karayolumuzu halkımızın hizmetine sunacağız. Milletimiz hizmetlerin en güzeline layıktır. Ulaşılabilir Ağrı için çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu. - AĞRI

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milletvekili Çelebi: 'Yolumuz millete hizmet yolu' - Son Dakika

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