Milletvekili Gider: "Millete hizmet için gelen her belediye başkanına kapımız sonuna kadar açıktır" - Son Dakika
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Politika

Milletvekili Gider: "Millete hizmet için gelen her belediye başkanına kapımız sonuna kadar açıktır"

Milletvekili Gider: "Millete hizmet için gelen her belediye başkanına kapımız sonuna kadar açıktır"
12.06.2025 11:11  Güncelleme: 11:12
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AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Partili ilçe ve belde belediye başkanlarıyla Geyikli'de istişare toplantısında bir araya geldi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Partili ilçe ve belde belediye başkanlarıyla Geyikli'de istişare toplantısında bir araya geldi.

Toplantıya, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk ve İl Başkan Yardımcısı Dr. Hakan Çetin, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Terzialan Belde Belediye Başkanı Tuncay Göymen, Karabiga Belde Belediye Başkanı Ahmet Elbi ve Evreşe Belde Belediye Başkanı Hakkı Uysal katıldı.

Toplantıda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinden bu yana yürütülen çalışmalar ve sahadaki güncel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. AK Parti Milletvekili Ayhan Gider, toplantıda, "Bizler, yerelin sesine kulak veren, merkezin imkanlarını sahaya taşıyan bir anlayışın temsilcileriyiz. Belediye başkanlarımızın sahadaki deneyimiyle Ankara'daki iradenin buluşması, Çanakkale için büyük bir uyum ve güç birliği oluşturuyor. Bu toplantılar, istişare kültürünün en güçlü halkalarından biridir. Her belediye başkanımız, yalnızca seçilmiş değil, aynı zamanda sahada gösterdiği gayretle bu göreve liyakatle gelen isimlerdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'halka hizmet, Hakk'a hizmettir' anlayışıyla şekillenen belediyecilik vizyonu, bugün sadece büyükşehirlerde değil, ilçelerimizde ve beldelerimizde de hayat buluyor. AK Parti belediyeciliği, milletin gönlünde yer etmiş bu köklü hizmet anlayışını kararlılıkla taşımaya devam ediyor. Millete hizmet için gelen her belediye başkanına kapımız sonuna kadar açıktır. Bizim ölçümüz rozet değil, hizmettir" dedi.

Toplantıda başta altyapı, içme suyu, tarımsal kalkınma, çevre projeleri ve ulaşım yatırımları olmak üzere yerel ihtiyaçlara yönelik çözüm yolları gündeme geldi. Tüm ilçeler ve beldelerde süren projeler ve merkezi idareyle eşgüdüm halinde yürütülecek yeni yatırımlar detaylandırıldı. Belediyeler arası iş birliği ve proje ortaklıkları masaya yatırıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milletvekili Gider: 'Millete hizmet için gelen her belediye başkanına kapımız sonuna kadar açıktır' - Son Dakika

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