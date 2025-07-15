Milletvekili Hatipoğlu: "O karanlık gece meydanlara koşan milletimiz destan yazmıştır"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, 15 Temmuz ile ilgili bir mesajında, "O karanlık gece, kadın, erkek, genç, yaşlı demeden meydanlara koşan milletimiz, canı pahasına demokrasisine sahip çıkarak büyük bir destan yazmıştır" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de coşkuyla kutlanıyor. Günün anlam ve önemini vurgulayan etkinlikler devam ederken, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu bir mesaj yayımladı. Milletvekili Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmış olduğu mesajda, "15 Temmuz 2016 gecesi, milletimizin iradesine ve bağımsızlığına yönelen hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve aziz milletimizin onurlu direnişiyle bertaraf edilmiştir. 15 Temmuz, bu aziz vatanın esarete boyun eğmeyeceğinin, milli iradenin hiçbir vesayete teslim olmayacağının ilanıdır. Demokrasi ve milli birlik şuurumuzu her daim diri tutacak, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anacağız. Ülkemizin birliğine, beraberliğine ve bağımsızlığına kast eden odaklara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle; başta 251 şehidimiz olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Allah bu millete bir daha böyle ihanetler yaşatmasın" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR