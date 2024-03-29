AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin: Siyasetçiler belli kurallara ve ilkelere uymalı

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, siyaset yapanların belli kurallara ve ilkelere uyarak siyaset yapmaları gerektiğini söyledi.
AK Parti Ovacık Belediye Başkan Adayı Ahmet Şahin tarafından düzenlenen iftara katılan Şahin, burada bir konuşma yaptı.
Konuşmasına "sel gider kumu kalır" diyerek başlayan Şahin, oy avcılığının siyaset tarzları olmadığını, Ovacık'a her zaman hizmet etme gayreti içinde bulunduklarını ifade etti.
Ovacık'a her 5 yılda bir gelip hemşehrilerinin algıları ile oynandığının altını çizen Şahin, konuşmasına şöyle devam etti:
"Kıymetli hemşehrilerim, sakın itibar etmeyin, algılarınızla oynatmayın. Bunlar 5 yılda bir Ovacık'a gelir ve algılarla oynarlar. Çünkü taşra siyasetinin kitabını yazmışlar. Vatandaşlarımızın algıları ile oynamak sureti ile siyasi netice elde etmeyi umanlar var. 'Ovacık'ta ne yapıldı ki?' diyor. Başını bir kaldırsan, etrafına baksan 20 yıl içerisinde Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının neler yaptığını oracıkta görürsün. Tek tek sayalım mı sana? Dün konuşma yaptığın yerde kafanı kaldır bir bak, orayı hangi irade yaptı, iftar yaptın orda. Bu bile örneklerden bir tanesidir. 20 yıllık AK Parti iktidarları döneminde yapıldı. Bu tarz söylemler vicdanlara sığmaz."
"Tek çakılı çivileri olmadığı halde buralarda beylik laflar etmesinler"
Ovacıklı hemşehrilerine "algılarınızla oynatmayın, Ovacık'a sahip çıkın." diyen Şahin, "Ovacık'a şimdiye kadar hangi irade hizmet noktasında katkı sunduysa sizler apaçık biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımızın iradesinde burada yürüyen bir siyaset var. Ben buna sahip çıkmanızı istiyorum. Bu iradeyi suistimale uğratmayın. 5 yılda bir gelip, gittiği yere fitne ekenleri dikkate almayın. Kavgasız, suhuletle bu süreci burada geçirmeliyiz. Fitneye, fitneler üzerinden algılarla oynamak sureti ile netice elde etmek isteyenlere fırsat vermeyin. Onlar varsınlar gitsinler görevli oldukları yerlerdeki eksiklikleri gidersinler. 5 yılda bir gelip ilçede tek çakılı çivileri olmadığı halde beylik laflar etmesinler. Bunlar Ovacıklı hemşehrilerimizin vicdanını yaralar." sözlerine yer verdi.
İl Genel Meclis Üyesi Adayları Ahmet Tam ve Halil Aydın ile Belediye Başkan Adayları Ahmet Şahin'in yapacağı projelerden bahseden Şahin, destek vermeleri halinde Ovacık'a yatırım yapmaya devam etme şansı yakalayacaklarını, önlerindeki süreçte cezaevinin yapılacağını, meslek yüksek okulunun öğrenci alacağını, hastane ve kaymakamlık binalarının tamamlanacağını sözlerine ekledi. - KARABÜK
Son Dakika › Politika › AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin: Siyasetçiler belli kurallara ve ilkelere uymalı - Son Dakika
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