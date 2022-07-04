Milletvekili Subaşı'ndan Onyedi Eylül Üniversitesine ziyaret

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde ziyaret gerçekleştirdi. Millet Vekili Subaşı üniversitenin yeni eğitim-öğretim yılında 2 tane önemli 100'ncü yıl kutlaması yapılacağını belirtti.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, yaptığı yazılı açıklamasında, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'ni ele aldı. Subaşı, "Sayın Rektörümüzle 2022-2023 eğitim-öğretim yılında üniversitemiz ile ilgili yapılacak çalışmalar hakkında istişari görüşmede bulundum. 2022-2023 yılını şahsen oldukça önemsiyorum. Bunun iki özel ve önemli nedeni vardır: Birincisi: 17 Eylül 2022 tarihi, Bandırma'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı. İkinci nedenimiz ise: 2023 yılı, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılı. Bandırma olarak iki önemli 100. Yılı idrak edeceğiz. Bunun için üniversitemizin ve şehrimizin çok daha iyi yerlerde olması adına el birliği ve ortak akıl ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda 100. Yılımızı etkin bir şekilde değerlendireceğiz" dedi. - BALIKESİR