Milletvekili Toprak, "Kırsal kesimin çıtasını daha da yükselteceğiz" - Son Dakika

Adıyaman İl Genel Meclisi'nin Kasım ayı bütçe görüşmeleri dün yapılan toplantı ile sona erdi.

Geçen yıl 145 Milyon lira olan bütçe bu yıl 160 Milyon TL olarak onaylandı.

Bütçeye ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, köylerin kalitesini artırmaya yönelik her türlü gayreti göstereceklerini söyledi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, "Adıyaman'ımız için önümüze koyacağımız yeni hedeflere büyük bir heyecanla koşacak, bütçe imkanları ölçüsünde verilen hizmeti çok daha profesyonel hale getirme gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Adıyaman'ı büyütmeye ve geliştirmeye hep birlikte devam edeceklerini ifade eden Milletvekili Toprak, "İdarimizin 2022 yılı bütçesi gelir ve gider olmak üzere 160 milyon TL olarak onaylanmıştır. İdaremiz geçtiğimiz yıla göre 15 milyon TL daha fazla pay almıştır. 2022 yılı bütçesinin en güzel şekilde değerlendirilerek, memleketimize de büyük katkıda bulunmasını arzu ediyorum. İdaremizin daha da güçlenmesi için bizler AK Parti Milletvekilleri olarak katkılarımızı sürdüreceğiz. İlimizin en ücra yerleşim birimine kadar elzem olan ne varsa mutlaka halledeceğiz. Kasım ayı meclis çalışmalarına katkı sağlayan olan tüm Meclis üyelerimize şimdiden teşekkür ediyor, bütçenin ilimize, ilçe ve köylerimize hayırlı olmasını diliyorum" İfadelerine yer verdi. - ADIYAMAN