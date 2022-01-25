Milletvekili Tüfenkci, halk gününe katıldı - Son Dakika

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya'nın kamu yatırımlarında çok iyi noktada olduğunu belirterek, verilen sözleri yerine getirerek Malatya'da, birçok yatırımı hayata geçirdiklerini söyledi.

Tüfenkci, "Malatya'mızın 6. Bölge teşviklerinden faydalanması ile birlikte organize sanayisinde 30 bine yakın istihdam sağlandı" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, İl Başkanı İhsan Koca ve teşkilat üyeleri ile birlikte parti il binasında düzenlenen halk günü programında vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve istekleri dinledi.

"Vatandaşları sıcak yuvalarına kavuşturduk"

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak depreminin ikinci yıldönümü olması nedeniyle yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aktararak sözlerine başlayan Tüfenkci, "Elazığ ve Malatya'nın etkilendiği deprem felaketinde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Depremin ikinci yıldönümünde evleri zarar gören vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Devletimiz depremin yaralarını sarma adına 3 bin 434 konutu hak sahiplerine teslim etti. Şu an yapımı devam eden 1793 konut var. Bunların bin 344'ü çok katlı, 449'u köy tipi konut. Pütürge, Doğanyol, Battalgazi ve Kale ilçelerinde deprem konutları kısa sürede yükselirken, büyük afetin ikinci yıldönümünde evlerin birçoğu hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı" dedi.

"Kamu yatırımlarında çok iyi noktadayız"

Malatya'nın kamu yatırımlarında çok iyi noktada olduğunu belirten Tüfenkci, "Özellikle çevre yolumuzun ihalesi yapılarak, ciddi anlamda takibi ve süresi içerisinde bitirilmesi, 6. Bölge teşviklerinden faydalanılması, bu anlamda özellikle Organize Sanayisinde arsaları teslim ettiğimizde yatırımcının çok fazla ilgili olduğunu ve bu güne kadar da yeni 30 bine kadar istihdamı sağlayan bir Organize Sanayiye Allah'a hamdolsun sahibiz. Daha önce söz verdiğimiz Battalgazi Devlet Hastanesini tamamlayıp İnşallah geçici kabulleri sağladıktan sonra ilk çeyrekte hizmete başlayacağını umut ediyoruz. Doğanşehir Hastanemiz hizmetine başladı. Onkoloji hastanemizi bitirdik. Malatya bütün ilçelerinde entegre hastaneleriyle sağlıkta iyi bir yere sahip. Yine ulaşım noktasında gerek Hekimhan- Sivas yolumuz gerek Elazığ-Malatya doğuya bağlayan aksımız, Adıyaman yolumuz, Ankara yolumuzla gerçekten bütün bağlantılarıyla duble olan kent haline geldik. Havayolu ulaşımı konusunda yeni bir terminal inşaatı devam ediyor ve takibimiz altında. Organize sanayimizin gelişmesi noktasında arıtma tesislerinin ihalelerini bitirdik. Onlarında süresi içerisinde bittikten sonra Malatya'mızın gelişmesinde önemli olacak. Kızılay'a vagon fabrikasının tahsis edilmesi ile birlikte oranın üretime geçmesi Malatya'mız için sevindirici. Adliye binamızın yapılması noktasında AK parti olarak milletimize verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz. Allah'ın izniyle bu sene temellerini atmış olacağız. Yine şire pazarının taşınması ile ilgili ihaleyi büyükşehir belediyesi gerçekleştirdi. Buğday pazarımız hakeza öyle. Ayrıca Malatya'da TMO'nun lisanslı depolarının bitmesiyle beraber TMO'nun alım yapması Malatya'nın önemli geçim kaynaklarından olan kayısının hak ettiği değeri bulması bizleri sevindiren bir olay. İnşallah karın böyle yağmasıyla beraber daha bereketli olur" diye konuştu. - MALATYA