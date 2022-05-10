Milletvekili Tutdere, iskan ve yol sorunlarını dile getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Milletvekili Tutdere, iskan ve yol sorunlarını dile getirdi

10.05.2022 16:40
Milletvekili Tutdere, iskan ve yol sorunlarını dile getirdi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Koçali Barajı sahasında kalan kamulaştırma ve iskan problemleri yaşayan köylerin muhtarlarıyla ve yol sorunu bulunan köy muhtarıyla birlikte Vali Mahmut Çuhadar ile görüştü.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Koçali Barajı sahasında kalan kamulaştırma ve iskan problemleri yaşayan köylerin muhtarlarıyla ve yol sorunu bulunan köy muhtarıyla birlikte Vali Mahmut Çuhadar ile görüştü.

İskan ve yol sorunuyla ilgili olarak Adıyaman Valisiyle görüşen Milletvekili Abdurrahman Tutdere, bu sorunların ciddi bir mağduriyet yaşattığını dile getirdi. Milletvekili Abdurrahman Tutdere, vatandaşların mağduriyetlerini dile getirdiklerini ve sorunların ivedilikle çözüme kavuşturulması için somut adımlar atılması gerektiğini söyledi. Milletvekili Tutdere, "Göl havzasında bulunan Bağlıca, Gökçay, Çatalağaç, Doğanlı köylerinde yaşayan vatandaşlarımızın uzun yıllardan beri bekledikleri kamulaştırma işlemleri bir türlü yapılamadı. Köylerin çözülemeyen tarımsal iskan ve kamulaştırma işlemleri başta olmak üzere her şeyi ile yılan hikayesine dönen bir projeyle karşı karşıyayız. Büyük bir çoğunluğu el emeğiyle ortaya çıkarılan bu arazilerin bir an evvel kamulaştırma işlemlerinin yapılması ve hak sahiplerine haklarının ödenmesi gerekiyor. Bugüne kadar yetersiz ödenekler ayrılan ve ağır aksak ilerleyen Koçali Barajı projesinin tamamlanabilmesi için gerekli ödeneğin ayrılması büyük önem arz etmektedir. Aksi takdirde ne baraj bitirilebilir ne de köylülerimizin mağduriyetine neden olan kamulaştırma ve iskan sorunları çözüme kavuşturulabilir" dedi.

Adıyaman Merkeze bağlı Uzun köyün yol sorununun yıllardır bir türlü çözüme kavuşturulmadığını da dile getiren Milletvekili Tutdere, "Yüzlerce vatandaşımızın yaşadığı Uzun köy il merkezine sadece 33 kilometre mesafededir. Yıllar geçti, hükumetler değişti, valiler değişti ancak bu köyümüzün kaderi bugüne kadar hiç değişmedi. Uzun köyü merkeze bağlayan yol vatandaşlarımız için çile olmaya devam ediyor. Her gün yolu kullanmak zorunda olan vatandaşlarımız, taşımalı eğitim nedeniyle haftanın beş günü bu yolu kullanmak zorunda kalan öğrencilerimiz yazın tozdan, kışın çamurdan büyük bir mağduriyet yaşıyorlar. Uzun köyün yol ve köprü sorununun çözülmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın beklentisi de talepleri de bu yöndedir" diye konuştu. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
TBMM Genel Kurulu toplandı TBMM Genel Kurulu toplandı Adıyamanlı Besici: 'Yurt Dışından Hayvan Getireceğine, Çiftçine Destek Çık' Adıyamanlı Besici: 'Yurt Dışından Hayvan Getireceğine, Çiftçine Destek Çık'

Abdurrahman Tutdere, Milletvekili, Adıyaman, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Tutdere, iskan ve yol sorunlarını dile getirdi - Son Dakika


Son Dakika
16:42 FED'in faiz artırımı Amazon, Google, Tesla, Microsoft gibi devleri etkiledi: Milyonlarca dolar kayıp yaşandı
16:20 Gezi davasında 8 sanığın tutukluluklarına yapılan itiraz reddedildi
16:16 Çin'de bir kadın ve köpeği bir ay boyunca 1 metrekarelik telefon kulübesinde karantinada kaldı!
16:15 Oyun oynarken başına mermi isabet etmişti! 10 yaşındaki çocuk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı
16:09 Benzine 78 kuruş zam geldi! İstanbul'da litre fiyatı 21,13 liraya ulaştı
16:03 TFF'nin Trabzonspor kararına Fenerbahçe'den sert açıklama
12:44 Asgari ücretli son zamlarla 354 simit kaybetti: 1417 simit alabilecekken şimdi 1063'e düştü
15:59 Dün tutuklanan Furkan Vakfı Başkanı Kuytul, Patnos Cezaevi'ne sevk edildi! Avukatı: Bu sevk değil sürgün
15:58 Bekçilerin kimlik sorduğu mahalle sakinleri arasında arbede çıktı: İki kişiye 1600'er lira para cezası kesildi
15:53 Sosyal medyada gündem oldu! Kısmeti açılsın diye arkadaşının nişan kurdelesini yedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 16:51:16. #1.12#
SON DAKİKA: Milletvekili Tutdere, iskan ve yol sorunlarını dile getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement