Milletvekili Ün; "Mübarek gece birlik ve beraberliğimizin perçinlenmesine vesile olsun"

Politika

DENİZLİ (İHA) – Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, yayınladığı Regaib kandili mesajında; "Milletimizin ve İslam aleminin, Regaib Kandil'ini tebrik ediyor, bu gecenin birlik ve beraberliğimize vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. Milletvekili Sema Silkin Ün "İslam aleminde rahmet, mağfiret ve bereketi simgeleyen Recep, Şaban ve Ramazan aylarına ulaşmanın bir kez daha mutluluğunu yaşıyor, Yüce Allah'a bizleri bu mübarek aylara ulaştırdığı için şükrediyoruz. Mübarek gün ve geceler, Allah'ın rızasını kazanmak, O'nun rahmetine ve mağfiretine nail olabilmek için önemlidir. Mübarek üç ayların başlangıcı Regaib Kandili de bu önemli gecelerden biridir. Sevgili Peygamberimiz Receb ayı girdiğinde 'Allah'ım, bize Receb ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır' diye dua etmişlerdir. Bunun için kulluk görevimizi yerine getirmeli ve bu önemli gecede yüce yaradana ellerimizi açıp kendimiz için, ailemiz için, sevdiklerimiz için, ülkemizin bekası için canlarını ortaya koyan kahramanlarımız ve aziz şehitlerimiz için dua etmeliyiz. Regaib Kandili vesilesiyle toplumumuzda merhamet ve şefkat duygularının artmasını, birlik ve beraberliğimizin perçinlenmesini temenni ediyor, bu duygu ve düşüncelerle İslam dünyasına huzur getirmesi dileğiyle milletimizin Regaib Kandilini tebrik ediyor, tüm hemşerilerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi. - DENİZLİ