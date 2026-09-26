Milletvekili Veli Ağbaba pazarda fenalaşarak Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı - Son Dakika
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Milletvekili Veli Ağbaba pazarda fenalaşarak Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı

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Milletvekili Veli Ağbaba pazarda fenalaşarak Turgut Özal Tıp Merkezi\'ne kaldırıldı
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Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kent merkezindeki pazarda fenalaşarak yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Ağbaba'nın durumu hakkında açıklama yapılmadı.

Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, pazarda gerçekleştirdiği program sırasında fenalaşarak baygınlık geçirdi. Ağbaba, olay yerine çağrılan ambulansla tıp merkezine kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Veli Ağbaba kent merkezinde pazarda vatandaşlarla bir araya geldiği sırada fenalaşarak yere yığıldı. Bunun üzerine çevrede bulunan partililer tarafından 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ağbaba'ya ilk müdahaleyi yaptı. Ağbaba, daha sonra ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Ağbaba'nın sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA
MilletvekiliVeli AğbabaYeni PartiPolitikaMalatyaSağlıkSon Dakika

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SON DAKİKA: Milletvekili Veli Ağbaba pazarda fenalaşarak Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı - Son Dakika
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