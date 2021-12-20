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Milletvekili Yediyıldız: "Bizler bu savaştan başarıyla çıkacağız - Son Dakika

Milletvekili Yediyıldız: "Bizler bu savaştan başarıyla çıkacağız

20.12.2021 16:22
Milletvekili Yediyıldız: "Bizler bu savaştan başarıyla çıkacağız

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Ordu Milletvekili Dr. Şenel Yediyıldız, basınla düzenlediği kahvaltıda konuşarak, "Ülkemizde dışarıdan gelen saldırıları içeriden de onlarla insanlar kışkırtılıyor.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Ordu Milletvekili Dr. Şenel Yediyıldız, basınla düzenlediği kahvaltıda konuşarak, "Ülkemizde dışarıdan gelen saldırıları içeriden de onlarla insanlar kışkırtılıyor. Bizler bu savaştan başarıyla çıkacağız ve 2023'e bağımsız bir Türkiye olarak gireceğiz" dedi.

Ordu'nun Ünye ilçesine çeşitli ziyaretler düzenleyerek ilçede bulunan basın kuruluşlarıyla Atatürk Parkı Sosyal Tesislerinde bir araya gelen Ordu Milletvekili Dr. Şenel Yediyıldız, 2023 yılında yapılacak seçimlerde Türkiye tam bağımsızlığı ilan edecektir" diyerek hükümete destek çıkılmasını istedi.

"Akkuş-Niksar yolu 2022 yatırım programına alındı"

Akkuş-Niksar yolunun 2022 yılında yatırım programına alındığını söyleyen Şenel Yediyıldız, " AK Parti'nin Ordu ve Ünye'ye yapılan yatırımlar arasında sadece karayolu bazında anlatsak yarım saatimizi alır. Bizler kilometrelerce yol yapmışız ancak Akkuş-Niksar yolunu nasıl olduysa atlamışız. Ben bu yolun tarihine baktığımda bizler yol icraatına başladığımızda asfalt olarak en iyi yol orasıymış. Her gelen burası iyi, dursun diğer tarafları yapalım derken Akkuş-Niksar yolu en sona kalmış. Bu yolu 2022 yatırıma aldık. 10 km'si duble yol, geri kalan ise normal yol olarak 2022 yılının sonunda bitirmek üzere konuşmalarımızı gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Pandemiyi en ucuz atlatan ülke biz olduk"

Dünyada yaşanılan korona virüs salgının nedeniyle pandemiyi en az atlatan ülkeler arasında Türkiye'nin de yer aldığını söyleyen Şenel Yediyıldız şöyle devam etti:

"Dünyanın ve Türkiye'nin şartları hep değişiyor. Pandemi belası bütün Dünya'yı salladı. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz pandemiyi en kolay ve ucuz atlatan ülkelerden biri olduk. Yapmış olduğumuz hastaneler sayesinde hiçbir hastamız mağdur olmadı ve dışarıda kalmadı. Maalesef Ordu'da pandemiye dikkat etmiyoruz ve Ordu vaka sayısı olarak en yüksek illerden bir tanesidir. Aşı, maske ve mesafe tedbirlerine dikkat etmemiz gerekmektedir."

"Biz bu ekonomik savaştan başarıyla çıkacağız"

Türkiye'nin yaşadığı ekonominin bir 'savaş' olduğunu ve bu savaştan ülke olarak başarılı çıkılacağını ifade eden Yediyıldız şunları kaydetti:

"Pandeminin bitmesine doğru Türkiye bir bağımsız ekonomi harekatına başladı. Ancak bize karşı bir saldırı başladı ve şu anda bu saldırıya karşı savaşımıza devam ediyoruz. Bu saldırı başladığında bizler mecliste bütçe maratonundaydık. O maratonda planlanan bütçeyi yok etmek adına her şeyi yaptılar. Büyük Birlik Partimizin Başkanı diyor ki, 'Türkiye'de her ay Amerikan yetkililer ile görüşen partiler var. Bunlardan birisi Ana Muhalefetin Lider, diğeri de onun yardımcısıdır.' Bunlar ne konuşuyor belli değil. Benim tahminimce dışarıdan olan saldırıları içeriden de onlarla insanlar kışkırtılıyor. Bizler bu savaştan başarıyla çıkacağız ve 2023'e bağımsız bir Türkiye olarak gireceğiz."

"Ünye, Ordu'nun bir parçasıdır"

Ünye'nin il olma adaylığı için geçen hafta toplanan imzalar hakkında konuşan Yediyıldız, "Bu konuya Ünye'nin menfaatleri, Ünye'nin şanı ve şöhreti ile Ordu bazında bakmak lazım. Ünye'nin il olması Ünye'nin şanı ve şöhreti açısından önemlidir. Ünye'nin il olmasının Ünye'nin menfaatleri açısından çok faydalı olmayacağına inanıyorum. Ayrıca Ünye'nin, Ordu'nun bir parçası olduğuna ve ayrılmayacağını düşünüyorum. Ordu bir büyükşehirdir ve Ünye ayrıldığında Ordu'nun büyükşehirliği ile oynanmış olur. Bundan dolayı böyle bir şeyi onaylamıyorum" şeklinde sözlerini tamamladı. - ORDU

Milletvekili Yediyıldız: Bizler bu savaştan başarıyla çıkacağız
Milletvekili Yediyıldız: Bizler bu savaştan başarıyla çıkacağız

Şenel Yediyıldız, Milletvekili, AK Parti, Ordu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Yediyıldız: 'Bizler bu savaştan başarıyla çıkacağız - Son Dakika


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