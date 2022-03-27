Milli Beka Hareketi, evlat nöbetindeki ailelerle buluştu - Son Dakika
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Milli Beka Hareketi, evlat nöbetindeki ailelerle buluştu

27.03.2022 00:57
Milli Beka Hareketi, evlat nöbetindeki ailelerle buluştu

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin ve beraberindekiler, çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 936 gündür eylemde olan ailelerle bir araya geldi.

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin ve beraberindekiler, çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 936 gündür eylemde olan ailelerle bir araya geldi.

Ailelerle tek tek görüşen ve çocuklarının nasıl dağa kaçırıldığına ilişkin hikayelerini dinleyen Murat Şahin ardından açıklamalarda bulundu. Milli Beka Hareketinin tüm üyelerinin HDP il binası önünde bulunan ailelerin yanında olduğunu, Kürt ve Türk'ün kardeş olduğunu, dosta, düşmana gösterdiğini belirten Şahin, "Biz, Milli Beka Hareketi olarak çevre illerle beraber burada sizleri beşinci kez ziyaret ediyoruz. Biz, her daim yanınızdayız ve burada muazzam bir duruş gösteriyorsunuz. Sizin bu duruşunuz tüm dünyaya örnek bir annelik duruşudur. 9 ve 10 yaşında bağrınızda kopartılarak Kobani'ye, Kandil'e, dağlara kaçırılan ve kaçırılma merkezi olan buradaki HDP Diyarbakır il örgütünün yani Kandil'in merkez üssü olan tam merkezin önünde duruyorsunuz. Bu muazzam bir dik duruştur, bu muazzam bir zaferdir. Bu zafer inanıyorum ki, cumhurbaşkanımız ve çalışma arkadaşlarının, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve çalışma arkadaşlarının kuvvetine kuvvet, kudretine kudret vermektedir. Yüce Türk milleti adına bütün dilleriyle, dinleriyle ve ırklarıyla sizlere teşekkür etmeye geldik" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Şahin ve beraberindekiler bir süre ailelerle görüştükten sonra bölgeden ayrıldı. - DİYARBAKIR

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Halkların Demokratik Partisi, Murat Şahin, Diyarbakır, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milli Beka Hareketi, evlat nöbetindeki ailelerle buluştu - Son Dakika


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