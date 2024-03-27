Milli Eğitim Bakanı Erzurum'a geldi - Son Dakika
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Politika

Milli Eğitim Bakanı Erzurum'a geldi

Milli Eğitim Bakanı Erzurum\'a geldi

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Erzurum'a dizi program ve seçim çalışmaları için geldi. Erzurum Valisi, milletvekilleri ve diğer yöneticiler tarafından karşılandı. Bakan Tekin, Horasan, Pasinler ve Çat ilçelerinde seçim çalışmaları yapacak.

27.03.2024 16:26  Güncelleme: 16:31
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Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin bir dizi program ve seçim çalışması için Erzurum'a geldi.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'i Erzurum Havaalanı'nda Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve diğer yöneticiler karşıladı.

Bakan Tekin Erzurum'daki ilk programı için karayolu ile Horasan ilçesine gitti. İki gün boyunca Erzurum'da olacak olan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Horasan, Pasinler ve Çat ilçelerinde seçim çalışmaları yapacak. Erzurum şehir merkezinde de iftar programına katılacak olan Bakan Tekin, Aziziye ilçesinde SKM ziyareti gerçekleştirecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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