Milli Eğitim Bakanı Erzurum\'a geldi

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin bir dizi program ve seçim çalışması için Erzurum'a geldi.
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'i Erzurum Havaalanı'nda Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve diğer yöneticiler karşıladı.
Bakan Tekin Erzurum'daki ilk programı için karayolu ile Horasan ilçesine gitti. İki gün boyunca Erzurum'da olacak olan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Horasan, Pasinler ve Çat ilçelerinde seçim çalışmaları yapacak. Erzurum şehir merkezinde de iftar programına katılacak olan Bakan Tekin, Aziziye ilçesinde SKM ziyareti gerçekleştirecek. - ERZURUM
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da yaptığı konuşmada muhalefeti eleştirerek, emeklileri kışkırtmaya çalıştıklarını söyledi. Erdoğan, valizler dolusu dolar ve euro konusunda açıklama yapmayanların sözlerine itibar etmeyeceğini belirtti.
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kayseri'de düzenlediği mitingde Türkiye genelinde esen bir rüzgar olduğunu belirtti ve parti üye sayısının 516 bin 800'e yükseldiğini açıkladı.
Partisinin Batman mitinginde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le ilgili dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Erdoğan, "Mehmet Şimşek'e itimadımız tam" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zarar görmesini isteyen kişilere fırsat vermemek için mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleyerek ülkenin kazanmasını hedeflediklerini söyledi.
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