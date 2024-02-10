Milli Eğitim Bakanı Erzurum\'da Gençlerle Buluştu

Politika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum programı çerçevesinde gençlerle bir araya geldi.

Erzurum Müzesi'nde AK Parti Erzurum Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Gençlik Aşkıyla Erzurum" programında gençlerle bir araya gelen Bakan Tekin, "Eğitimciler olarak istiyoruz ki gençlerimizin yüzü hep gülsün, gözlerinde pes etmeyen inançlı bakışı hep olsun. Görevimiz gençlerimizi desteklemek, gerekli maddi ve manevi donanımı sağlamak. Eğitim ailesi olarak bunun için çalışıyoruz. Bu idrakle gençlerimiz için attığımız her adım; bu vatanı ve milleti sevmekle ilgilidir. Erzurum Gençlik Kolları Başkanımız Muhammed Gökberk Kocaaliler 'e ve buluşmamıza katılan gençlerimize teşekkür ediyorum." dedi. - ERZURUM