Milli Eğitim Bakanı Iğdır\'a ziyaret gerçekleştirdi

Politika

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Iğdır Valiliğini ziyaret etti.

Havalimanında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Ercan Turan, Ak Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz ve Ak Parti Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal karşıladı. Valilik Şeref Defterinin imzalanmasının ardından Valilik Makamına geçen Bakan Tekin ve beraberindekiler, burada bir süre sohbet etti.

Bakan Tekin, Valilik ziyareti sonrası Iğdır'da öğretmenler ve eğitim yöneticileri ile bir araya gelecek. - IĞDIR